Doi poliţişti din Târgu Mureş sunt acuzaţi că au bătut un adolescent de 17 ani. Agenţii l-ar fi oprit noaptea, pe o stradă din oraş, şi ar fi început din senin să-l lovească, acuză băiatul şi părinţii lui. Copilul are fractură la umăr şi corpul plin de vânătăi. Poliţiştii n-au raportat cazul iar şefii au aflat despre poveste abia când familia s-a dus să-i reclame.

Totul s-ar fi petrecut în noaptea când băiatul de 17 ani se întorcea acasă pe bicicletă de la un prieten. Adolescentul susţine că poliţiştii l au atacat din senin.

"Dintr-o dată am văzut că fuge după mine poliţistul, a sărit pe mine. Am căzut amândoi. Apoi m-a prins de gât. A venit al doilea poliţist. Mi-a dat un pumn. Apoi m-au întrebat câţi ani am", povesteşte victima.

Poliţişti acuzaţi că au bătut un copil

Vezi și

Bulversat, fără să aibă habar ce se petrece şi cu ce a greşit, adolescentul încerca să ceară explicaţii.

"Între timp au ajuns prietenii mei. Au întrebat de ce eram lovit. Şi au zis că nu am avut lumină", continuă tânărul.

"Am auzit girofare, urlete. Din poartă l-am văzut pe prietenul meu doborât, cu un poliţist cu genunchii pe burtă", povesteşte un martor.

"Erau doi într-o maşină, apoi au chemat alt echipaj de poliţie. Nu au chemat salvarea. Ei n-au lăsat nicio amendă, niciun avertisment", spune mama.

Fără nicio explicaţie clară, poliţiştii s-au urcat în maşini şi au plecat, spune băiatul. Adolescentul şi-a sunat imediat părinţii. Oamenii l-au găsit pe asfalt, plin de răni.

"Copilului meu i s-a rupt o bucată de umăr, la bărbie, alte traume la faţă. Mâna este în orteză", adaugă femeia.

Surse Observator spun că poliţiştii nu au raportat incidentul când s-au întors la secţie şi nu au făcut niciun proces-verbal. Superiorii agenţilor au aflat despre povestea şocantă abia când familia s-a dus să-i reclame.

"Conducerea IPJ Mureş a sesizat de îndată Biroul Control Intern. În cauză, fiind înregistrat un dosar penal pentru clarificarea situaţiei. În paralel, cu verificări de ordin disciplinar", a declarat Alexandra Luca, IPJ Mureş.

În faţa şefilor, agenţii au avut altă variantă

"Au zis: ai căzut, te-ai lovit la cap, nu îţi aminteşti bine", spune mama.

Familia băiatului e hotârâtă să meargă până-n pânzele albe.

"Clasa a 12 a ar fi trebuit să înceapă, stăm acasă încă o lună. Este traumatizat", a adăugat femeia.

Pe lângă ancheta internă, e deschis şi un dosar penal pentru purtare abuzivă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi fost victima unei încercări de fraudare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰