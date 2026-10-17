Raţiile de luptă ale Armatei Române au ajuns marfă pe internet. Militari din multe unităţi le scot la vânzare pe site-urile de anunţuri, la preţuri de câteva ori mai mici. Pentru că poartă însemnele Ministerului Apărării, au ajuns extrem de vânate de pasionaţi. "Ciubucul" pe care îl fac soldaţii nu este pedepsit de mai marii armatei.

Ieşită la poartă cu două pungi, soţia unui soldat din Buzău ne vinde mâncarea destinată militarilor români. 140 de lei pentru două pachete, despre care spune că provin chiar din unitatea unde lucrează soţul ei.

Reporter: Mai poate să aducă?

Soţie: Da, păi au, dacă e de acolo. Lor le dă...

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Reporter: Direct de la armată?

Soţie: Da, da! Au tot, de la ceai, până la mâncare, au şi miere, o groază de chestii în ele acolo.

Raţiile individuale de luptă, inscripţionate cu însemnele Armatei Române, nu se găsesc în magazine, iar asta le face extrem de valoroase pe internet. În mod normal, sunt păstrate în depozitele unităţilor şi sunt distribuite în timpul aplicaţiilor sau în situaţii de urgenţă.

Militar: Voiai cu Armata României?

Reporter: Da, cu Armata României!

Militar: Acuma plec în aplicaţie, exact în luna ce vine. Adică pe la sfârşitul lunii o să mai primesc.

Reporter: Astea-s de la unitate, de undeva, nu?

Militar: Sunt din Armata Română!

Reporter: Lucrezi în armată, presupun şi le ai de acolo, nu?

Militar: Da.

O pungă are 3 kilograme şi conţine mâncare suficientă pentru 24 de ore. În magazine, un pachet asemănător costă peste 200 de lei.

Pentru cină, într-o pungă se află: friptură de vită cu sos de piper, 3 cafele, ananas, gem de fructe, biscuţi de ovăz şi praf izotonic de ananas. La prânz, militarii au biscuţi digestivi, izotonic cu arome de portocale, pui biryani de pui şi cuburi de fructe.

MApN susţine că nu au existat cazuri de sustragere din depozite şi anunţă că militarii care vând aceste raţii nu riscă sancţiuni disciplinare.