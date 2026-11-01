Premierul Etiopiei, Abiy Ahmed, a organizat un program de pregătire militară pentru membrii cabinetului său și alți oficiali de rang înalt din administrație. Liderul etiopian susține că disciplina și valorile învățate în armată pot contribui la formarea unor conducători mai buni și la dezvoltarea țării, scrie BBC .

Un premier african şi-a trimis miniştrii la instrucţie militară. Explicaţia din spatele deciziei neaşteptate - Sursa: X/ Abiy Ahmed Ali

Fotografiile publicate de premier pe rețelele sociale îl arată participând la exerciții militare alături de miniștri, miniștri adjuncți și șefi ai unor instituții guvernamentale. Instruirea are loc la centrul militar Hurso.

Premierul susţine că liderii ţării trebuie să fie pregătiţi fizic, mental şi intelectual

O astfel de inițiativă este neobișnuită în Etiopia, unde oficialii civili de rang înalt participă rareori la programe de pregătire militară.

Articolul continuă după reclamă

Printre cei care iau parte la exerciții se numără președinta Camerei Federației, Muferiat Kamil, ministrul Finanțelor, Fitsum Assefa, și ministrul Sănătății, Mekdes Daba.

Deocamdată, nu se știe când a început programul și nici cât timp va dura.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Abiy Ahmed a explicat că ambiția Etiopiei de a atinge prosperitatea pentru toți cetățenii presupune ca liderii țării să fie pregătiți fizic, puternici din punct de vedere moral și capabili din punct de vedere intelectual.

Lecţii de disciplină, patriotism, muncă în echipă, responsabilitate și leadership

Premierul consideră că instituțiile militare oferă lecții importante despre disciplină, patriotism, muncă în echipă, responsabilitate și leadership.

"Soldații au ținte, în timp ce civilii au obiective. Scopul ambelor categorii este victoria", a transmis Abiy Ahmed, adăugând că îmbinarea disciplinei militare cu cea civilă poate contribui la formarea unei generații capabile să atingă obiective comune.

Liderul etiopian a mai susținut că pregătirea militară îi poate ajuta pe oficiali să își dezvolte simțul responsabilității, să acționeze cu mai multă hotărâre și să colaboreze mai eficient.

Etiopia se confruntă cu mai multe provocări de securitate

Programul de instruire are loc într-un context tensionat pentru Etiopia, care se confruntă cu mai multe probleme de securitate. În nordul regiunii Tigray continuă confruntările armate, în timp ce în Amhara au loc alte violențe, iar în Oromia persistă insecuritatea.

În același timp, tensiunile cu țara vecină Eritreea s-au intensificat, existând temeri privind posibilitatea izbucnirii unui nou conflict între cele două state.

Abiy Ahmed a subliniat în repetate rânduri importanța pregătirii militare și a dezvoltării naționale, pe care le consideră elemente esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor guvernului său.