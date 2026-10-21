Patru persoane au fost reținute, iar alte două minore au fost plasate sub control judiciar într-un dosar de trafic de minori instrumentat de DIICOT Iași. Potrivit anchetatorilor, victimele, recrutate dintr-un centru de asistență socială, ar fi fost agresate și amenințate pentru a fi obligate să practice prostituția.

Minore racolate dintr-un centru de asistenţă socială din Iaşi şi obligate să se prostitueze - Shutterstock

Patru persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT Iaşi, iar alte două, minore, au fost puse sub control judiciar, pentru trafic de minore. Fetele erau recrutate dintr-un centru de asistenţă socială şi sub presiune erau obligate să se prostitueze.

Cele şase persoane au fost audiate în urma unor percheziţii desfăşurate marţi în 14 locaţii din judeţul Iaşi.

Anchetatorii susţin că în perioada septembrie 2025 – octombrie 2026, o tânără de 17 ani, instituţionalizată într-un centru de asistenţă socială a profitat de starea de vulnerabilitate a altor minore, iar prin presiune psihică şi fizică le-ar fi recrutat în scopul exploatării sexuale.

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”Astfel, prin agresiuni fizice la intervale de 2–3 zile, ameninţări, şantaj cu divulgarea unor înregistrări video cu caracter sexual şi cerinţa expresă să 'facă bani', persoanele vătămate ar fi fost obligate să practice prostituţia, fiind preluate cu autoturismele, de către clienţi, identificaţi de către una dintre persoanele cercetate, de 17 ani şi transportate în zona cunoscută sub numele de 'La punte' sau în locuinţe situate în zona rurală, a judeţului Iaşi", susţin anchetatorii.

De asemenea, alte două persoane, tot minore, urmând acelaşi „model” de comportament, ar fi recrutat şi exploatat sexual victime instituţionalizate, în acelaşi centru.

Astfel, alte trei persoane, toate majore, ar fi preluat două dintre victime, de 14 şi 17 ani, tot în scopul obligării acestora la practicarea prostituţiei. Totodată, una dintre acestea, folosind autoturisme aflate la dispoziţia sa, ar fi adus clienţi pentru una dintre persoanele cercetate, de 17 ani, şi ar fi beneficiat personal de servicii sexuale din partea victimelor.

Sumele de bani provenite din activitatea infracţională ar fi fost însuşite de către persoanele cercetate în acest caz, mai spun anchetatorii.

În urma percheziţiilor, au fost găsite şi ridicate mijloace de probă.

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi şi procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi, au dispus reţinerea a patru persoane (o femeie şi trei bărbaţi), cu vârstele cuprinse între 17 şi 32 de ani, pentru trafic de minori.

Alte două persoane, minore având 16 şi 17 ani, au fost puse sub control judiciar.

Cele patru persoane reţinute vor fi prezentate în faţa judecătorilor, care vor decide dacă se impune emiterea mandatelor de arestare.