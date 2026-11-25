O actriţă cunoscută din serialul turcesc Suleyman Magnificul, urmărit de milioane de români, a fost reţinută în Istanbul, într-un dosar care vizează traficul de droguri şi prostituţia. Deniz Cakir se numără printre persoanele vizate de o anchetă în care procurorii au emis 35 de mandate de arestare. Investigaţia are la bază declaraţii ale martorilor şi informaţii extrase din dispozitive electronice. Deocamdată, autorităţile turce nu au precizat ce suspiciuni concrete există în cazul actriţei.

Actriţa turcă Deniz Cakir, cunoscută pentru rolul său din telenovela Suleyman Magnificul - Deniz Cakir via Instagram

Actrița Deniz Cakır din "Suleyman Magnificul" a fost reținută în Turcia într-un dosar de trafic de droguri și prostituție, potrivit CNN Turk. Publicația relatează despre reținerea actriței Deniz Cakır, cunoscută pentru rolul său în serialul îndrăgit de milioane de români.

La Istanbul, a fost desfășurată o operațiune amplă. Procuratura a emis mandate de arestare pentru 35 de persoane. Ancheta investighează presupusa activitate de trafic de droguri, distribuirea, deținerea și consumul acestora, precum și infracțiuni legate de prostituție.

La baza investigației au stat mărturiile martorilor și ale suspecților, precum și datele extrase de pe telefoane și alte dispozitive electronice. Autoritățile turce nu au spus de ce este suspectată actrița.

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Suleyman Magnificul (în turcă "Muhteşem Yüzyıl") este un serial istoric turcesc bazat pe viața sultanului otoman Soliman I. Serialul a fost difuzat și în România.