Operaţiune în forţă a poliţiştilor şi procurorilor anti-mafia împotriva unui clan de interlopi care controla o reţea de prostituţie extinsă în toată Europa. Zeci de suspecţi au fost duşi la audieri de mascaţi, acuzaţi că au exploatat cel puţin 50 de tinere, de pe urma cărora au câştigat peste trei milioane de euro. Iar una dintre victime a fost ucisă cu sadism în Austria.

Mascaţi înmarmaţi i-au luat din pat pe membrii clanului interlop Burtea care făceau afaceri ilegale şi imorale de 10 ani. 21 de suspecţi din București, Ilfov și Teleorman au fost duşi în biroul procurorilor. Liderii temutului clan îşi stabiliseră cartierul general al prostituţiei chiar aici, într-unul dintre cele mai bune cartiere din Bucureşti. Pe bulevardul Decebal, unde un apartament cu două camere costă de la 200.000 de euro în sus. Îşi cumpăraseră locuinţe în blocurile acestea şi îşi făceau veacul pe la cafenelele din zonă.

Doi poliţişti îi ajutau să ascundă infracţiunile

Anchetatorii au descoperit că interlopii câştigau cel puţin 30.000 de euro pe lună din exploatarea tinerelor pe care le racolau după ce se prefăceau că se îndrăgostesc de ele. La percheziţii, procurorii au găsit teancuri de bani şi maşini scumpe pe care le-au ridicat. Surse Observator spun că liderul clanului Burtea este cântăreţul de manele Niculae Danciu zis Segher. Sub conducerea lui s-ar fi extins o caracatiţă infracţională: şase familii şi clanuri distincte care s-au aliat în afaceri ilegale.

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În acest loc, în vara lui 2024, un tânăr de 17 ani, fără permis, a provocat un accident cumplit. A ucis un băiat de nouă ani și a mutilat-o pe sora acestuia, o fetiță de numai șapte ani, care și-a pierdut un picior. Suspectul din acel caz se numeşte Mario Danciu, şi este fiul celui considerat liderul reţelei de prostituţie. Cum aşchia nu sare departe de trunchi, același tânăr, acum în vârstă de 19 ani, este acuzat şi el că a recrutat o fată pentru prostituție, chiar în perioada în care se afla sub control judiciar pentru accidentul mortal. Clanul Burtea şi-a extins reţeaua ilegală de prostituţie în mare parte din Europa, spun anchetatorii. În acelaşi caz au avut loc astăzi percheziţii de amploare şi în Germania, Irlanda, Marea Britanie.

Nu de puţine ori, tinerele forţate să se prostitueze au sfârşit dramatic. O femeie de 23 de ani din Constanţa a fost ucisă în bătaie în Austria de un client trimis de interlopi. Rănile au fost atât de grave încât anchetatorii au reuşit să o identifice doar după tatuaje. Acelaşi clan a devastat acum doi ani Spitalul Sfântul Pantelimon din Bucureşti în timpul unei răfuieli cu o grupare rivală. La începutul lunii, liderul grupării, alături de fiul său, Mario Danciu și mai mulţi membrii ai clanului au fost arestaţi preventiv. Doi poliţişti care îi ajutau să ascundă infracţiunile sunt anchetaţi în acest caz.