Patroana unui salon din București, reținută pentru proxenetism. Câţi bani s-au găsit la percheziții

O femeie în vârstă de 34 de ani a fost reținută de polițiști pentru 24 de ore, fiind suspectată că ar fi facilitat practicarea prostituției de către mai multe femei într-un salon de întreținere corporală. Aceasta ar fi pus la dispoziție spațiul în care femeile ofereau servicii sexuale clienților. Suspecta urmează să fie prezentată magistraților cu propunere legală, potrivit Agerpres.

Patroana unui salon din București, reținută pentru proxenetism. Câţi bani s-au găsit la percheziți - Shutterstock

Joi, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) - Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 6, cu sprijinul Secţiilor 20 şi 22 Poliţie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov şi, ulterior, au dispus reţinerea unei femei, în vârstă de 34 de ani, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de proxenetism în formă continuată, informează Biroul de presă al DGPMB.

Administratoarea salonului ar fi facilitat prostituția timp de mai multe luni

Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada mai - octombrie, suspecta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, ar fi înlesnit practicarea prostituţiei de către mai multe femei, prin punerea la dispoziţie a unui imobil din Sectorul 6, unde funcţionează un salon pentru activităţi de întreţinere corporală, în vederea întreţinerii de acte sexuale cu diverşi clienţi.

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În vederea completării materialului probator, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 6 au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri cu valoare probatorie, precum şi peste 185.300 de lei, a căror provenienţă nu a putut fi justificată.

Persoana bănuită a fost depistată şi condusă la audieri, în baza mandatului de aducere emis pe numele acesteia.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale - Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de proxenetism în formă continuată.