Locatarii din mai multe blocuri din Capitală sunt în urmă cu plăţile la întreţinere. În unele cazuri, doar un sfert dintre cei bransaţi la reţeaua de termoficare au achitat factura record pentru luna noiembrie.

Locatar: Cam 100 de lei peste. Se simte, se simte la buzunar.

Locatar: Mare de tot. La pensiile pe care le avem nu ne descurcăm.

Ion Ioneşti, preşedinte de bloc: Mă întâlnesc cu oamenii când vin şi plătesc întreţinerea, foarte dezamăgiţi: ce facem? "Ce o să facem în continuare?". Dacă asta ne-a venit acum când nu am avut căldură, că a fost o lună mai blândă, când o să fie frigul afară ce o să facem? Pe decembrie o lună cu sărbători, consum mai mare, ne aşteptăm să fie mult mai mare decât în noiembrie.

Repartitoarele montate pe calorifere ar putea fi unul dintre motivele pentru care facturile au explodat, spune un fost director al companiei de termoficare.

Radu Opaina, fost director Termoenergetica: Am luat câteva blocuri din sectoare diferite, cu facturi similare pe acelaşi bloc, cu puncte termice diferinte, cu CET-uri diferite şi cu firme de repartitoare diferite. Concluzia e una singură: peste 60% dintre cei care au repartitoare plătesc mai mult decât înainte, când nu aveau repartitoare.

Preşedinţii de bloc spun că explicaţia este valabilă doar în anumite situaţii

Răzvan Stănescu, administrator de blocuri: În blocul anvelopat, fără repartitoare, se închide căldura de către asociaţie. Deci fiecare proprietar isi inchide ca să nu aiba caldura si consuma mai putin.

"Cel mai mare consum il va inregistra priprietarul care are caldura pornită si repartitor, în conditiile in care vecinul are caldura oprită. În acest fel proprietarul de aici se va chinui să îşi încălzească propriul apartament, dar şi pe cel de lângă", transmite Andreea Milea, reporter Observator.

Concret, în apartamentul încălzit consumul de energie termică este mult mai mare, astfel încât să suplinească lipsa căldurii din apartamentul vecin şi să încălzească pereţii comuni, care sunt mai reci. Menţinerea unei temperaturi constante în locuinţă este contorizată de repartitor, iar de aici factura mai mare.

Preşedinţii de bloc susţin însă că noua modalitatea în care se calculează factura este de fapt problema.

Ion Ioneşti, preşedinte de bloc: Singura explicaţie pe care mi-am dat-o este aceea că s-a trecut de la gigacalorie la MWh. Se consumă mult mai mulţi MWh, făcând o comparaţie.

Spre exemplu, un bloc cu 10 etaje din Capitală a avut în noiembrie 2022 un consum de 16 gigacalorii în timp ce în noiembrie 2023, factura a arătat un consum de peste 25 de MWh. Deşi s-a cerut recalcularea facturilor, acest lucru nu s-a întâmplat. Termoenergetica a transmis din nou că acestea reflectă consumul real.

