O nava de mari dimensiuni, SMS Carrera, a fost implicată într-un accident în portul Constanţa. Camerele de supraveghere din port au surprins momentul în care aceasta loveşte o macara plutitoare în timpul unor manevre de acostare.

Nava SMS Carrera a fost implicată, în cursul zilei de duminică, 15 martie 2026, ora 16:40, într-un incident naval petrecut în portul Constanţa. În timpul manevrelor de acostare, SMS Carrera a lovit o macara plutitoare. Autorităţile portuare notează că în urma incidentului, nava a fost uşor avariată, iar macaraua urmează să fie mutată în şantierul naval pentru reparaţii.

"În data de 15 martie 2026 la ora 16.40, în timpul manevrei de acostare a navei SMS CARRERA în dana 84 din Portul Portul Constanța, s-a produs o coliziune cu macaraua plutitoare GEMINI 4, care se afla acostată. În urma impactului, GEMINI 4 a suferit o gaură de apă.

Potrivit informațiilor furnizate de pilotul aflat la bordul navei SMS CARRERA, în timpul manevrei motorul principal nu a răspuns la comanda de „înapoi”.

Imediat după producerea incidentului, la fața locului au fost mobilizate navele Centaur 1 și Mercur 306, precum și o barjă de 3000 de tone. Echipajele acestora au intevenit cu pompe submersibile pentru evacuarea apei.

De asemenea, a fost notificată Administrația Porturilor Maritime Constanța, care a dispus instalarea unui baraj antipoluare în zona incidentului, ca măsură preventivă pentru protecția mediului.

În acest moment împingătoarele și barja menționate mai sus se află în asistență, iar macaraua este stabilă.

Macaraua urmează să fie dusă în Șantierul Naval pentru reparații. Investigațiile sunt în curs de desfășurare pentru determinarea exactă a cauzelor producerii incidentul", se arată în comunicat.

