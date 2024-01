Vezi și

Cornel Dinicu a fost scos din arest şi dus pentru prima dată după tragedie la Ferma Dacilor, locul în care au murit 8 oameni printre care şi copilul lui. Politistii au impanizit domeniul. Pe locul camerei, în care dormea băiatul lui, a găsit o gheată de patină care a rămas, miraculos, intactă. Cornel Dinicu a izbucnit în lacrimi. Procurorii şi criminaliştii au revenit la ferma dacilor in cautare de noi probe. La cecetarea in teren participa si patronul Cornel Dinicu. Experţii vor lua de aici mai multe bucăţi de lemn şi resturi din instalaţia electrică şi le vor duce în laborator pentru analiza. Cele 3 expertize urmează să stabilească de la ce a pornit incendiul şi cum s-au extins flăcările.

Timp de mai bine de 5 ore i-a condus pe anchetatori prin toate colţurile clădirii. Le-a dat detalii si le a spus ce a văzut în noaptea incendiului şi ce ipoteze are. Patronul de la ferma dacilor a angajat mai mulţi experţi independenţi care să participe la toate verificările. "Domnul Dinicu a explicat cum a acţionat dânsul in ziua producerii evenimentului şi pe baza indicatiilor dânsului si din ceam observat, s-au prelevat o serie de probe. Astfel incat să fie acoperite toate tipurile de surse care ar fi putut să apară in cadrul acestui spatiu. Vor fi trimise către Insemex după care vedem rezultatele testelor respective", a declarat George Sorescu, investigator incendii.

Se vor face 3 expertize: una a lemnului pentru a vedea dacă a fost tratat să reziste la foc aşa cum cere legea. Cea de-a doua urmăreşte modul în care a fost realizată instalaţia electrică iar a treia - dinamica incendiului. La cercetarea la faţa locului au participat şi cei doi asociaţi ai patronului, Adelina Ilie şi Adrian Vitomir. Anchetatorii analizează panoul electric al pompei de apă în aşa fel încât să-şi dea seama cum era de fapt conectata la energie electrica pensiunea Ferma Dacilor.

Cercetările sunt, însă, de durată. Din pensiune au rămas în picioare doar pereţii de beton. "O parte din elementele structurale ale acoperisului sunt peste camera tehnică unde se află panourile electrice si neputând fi făcută acum această activitate, umrează să se indepărteze si o să mai existe o cercetare", a declarat George Sorescu, investigator incendii. Cornel Dinicu s-a întors după gratii la Câmpina. Judecătorii din Ploieşti au decis să-i prelungească măsura arestului preventiv cu încă 30 de zile.

