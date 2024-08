Sunt scene şocante la care au asistat mii de oameni veniţi la concertul cântăreţului de manele Babasha. Individul îi dă un pumn în plină figură poliţistei locale. Femeia a vrut doar să-l oprească pe agresorul care sărise gardul de protecţie. După lovitură, femeia s-a prăbuşit pe caldarâm.

Bărbatul a fost oprit de bodyguarzii lui Babasha şi de poliţiştii locali

Un fotograf din faţa scenei a fost prima victimă a agresorului scăpat de sub control. După ce Babasha a oprit panicat concertul, agresorul s-a repezit la polițiștii locali.

Bodyguarzii cântărețului au sărit de pe scenă ca sa-l opreasca. Li s-au alăturat polițiștii locali și jandarmii, care l-au ţintuit pe individ de gardul de protecţie.

De pe scenă, Babasha a strigat la bodyguarzi să se oprească, după ce agresorul a rămas întins pe caldarâm.

La concert erau 30.000 de spectatori în momentul în care bărbatul a reuşit să escaladeze acest gard de protecţie montat în faţa scenei. După ce a fost imobilizat de bodyguarzi şi jandarmi a fost dus la poliţie. Femeia lovită a ajuns la spital.

Poliţista locală a fost investigată de medici, dar nu are răni grave. A fost externată la scurt timp. În urma incidentului, Babasha a oprit evenimentul

"Să ne ferească Dumnezeu de oameni din ăştia nenorociţi. E sânge pe jos, în faţa copiilor aceştia. Eu n-am cum să cânt în continuare", a spus Babasha.

Cântăreţul a venit şi azi cu explicaţii.

"Cred că se voia continuarea concertului meu, dar eu nu am putut să accept asta. În primul rând am intrat într-o stare de şoc. În al doilea rând, în formaţia mea am un băiat care are 15 ani şi a văzut un scenariu oribil. Nu am plecat şi nu am părăsit Cernavodă până când nu am avut o confirmare cum că doamna poliţistă a fost ok", a mai spus artistul.

Concertul a avut loc cu ocazia zilelor oraşului Cernavodă, un eveniment organizat de primărie. Edilul spune că securitatea în timpul showului nu ţine de el.

"Poliţia Locală este suport. Dar cei care sunt şefi, nu sunt Poliţia Locală în echipa asta. Este Poliţia Naţională şi Jandarmeria. Şi de-asta zic. Este treaba lor, trebuia să-şi facă datoria, trebuia să facă cordoane, trebuia să trimită 100 de oameni, e problema lor cum o fac", a declarat Liviu Negoiţă, primar Cernavodă.

După audierile la poliţie, agresorul de 41 de ani a fost dus la spital pentru expertiza psihiatrica.

"În cursul serii, am fost solicitaţi prin serviciul 112 pentru transferul unui pacient de la spitalul Cernavodă, la secţia de psihiatrie a Spitalului Judeţean", a spus Claudia Tatarici, medic SMURD.

Până se va stabili dacă individul avea sau nu discernământ, poliţiştii au deschis pe numele acestuia un dosar penal pentru ultraj.

