"După trei ani de stat în Italia, am început să investesc aici, în România, după ce am cumpărat aici terenul. În fiecare an am tot construit puţin câte puţin ca să ajung la nivelul la care este acum", spune Adrian, un român întors în ţară.

Adrian a plecat în Italia în anul 2004, la vârsta de 19 ani. Încă din primii ani în care a fost plecat de acasă, a pus bani deoparte cu gândul de a-şi construi o casă în comuna Tudora, judeţul Botoşani.

"După 17 ani, România mi se pare schimbată, adică se poate trăi şi în România fără probleme, doar că multă muncă necesită pentru a merge cu bine înainte", spune Adrian.

Adrian şi familia şi-au deschis o mică afacere în România

În Italia, Adrian a cunoscut-o pe Simona, tot din comuna Tudora. După ce s-au căsătorit, aceştia l-au adus pe lume pe Andrei. Când băiatul a împlinit 7 ani, cuplul a simţit că a venit momentul să se întoarcă în România.

În 2021, Adrian şi familia lui s-au întors în satul natal, unde şi-au deschis o mică afacere - o sală de evenimente şi un bar. "Mulţi dintre dânşii s-au integrat foarte bine în comunitate, participă la viaţa socială a comunităţii, deschid mici business-uri", spune Cocoreanu Constantin, primarul comunei Tudora.

După 30 de ani în care migraţia a fost în creştere, acum tot mai mulţi români par că îşi doresc să revină acasă.

