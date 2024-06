"În total avem şase combine, şase tractoare şi şase camioane care deservesc suprafaţa noastră, undeva la 3.000 de hectare", spune un fermier. În Giulvăz, la 50 de kilometri de Timişoara, câmpurile de cereale codul portocaliu de caniculă nu îi încurcă pe fermieri. Ba chiar îi ajută!Căldura a copt spicele de grâu și orz mai devreme cu trei săptămâni, iar codurile de caniculă sunt acum o binecuvântare pentru fermieri. Producţia se recoltează mai uşor şi cu costuri mai mici.

Anul trecut am avut o producţie de grâu de aproape 10 milioane de tone

"Noi, fermierii, suntem o specie aparte şi tocmai de aceea noi ne bucurăm de aceste zile de caniculă. Materialul trece mult mai uşor prin combine şi este procesat mult mai uşor decât atunci când este umed", a declarat Alexander Degianski, fermier. Uzura utilajelor este mai mică atunci când pământul este uscat, iar câştigul se vede repede. Costurile pentru combustibil scad cu 10% în zilele toride, chiar dacă este un consum în plus pentru confort.

Adrian Goman conduce utilaje agricole de aproape 40 de ani. Are zile în care stă şi 14 ore pe câmp fără să simtă dogoarea pământului. Grâul are un an bun, se bucură fermierii din vestul ţării. S-a copt cu o lună mai repede decât în mod normal şi le-ar putea da 6.000 de kilograme de boabe pe hectar. "Totul se datorează faptului că nu am avut iarna, că am avut o toamnă foarte caldă. Şi, iată-ne, ajunşi în luna iunie recoltând grâul, când, în mod normal, pe la începutul lunii iulie abia intram la probe", a declarat Alexander Degianski, fermier. Anul trecut am avut o producţie de grâu de aproape 10 milioane de tone, în creştere faţă de 2022. Recolta generoasă ne-a plasat pe locul al doilea, după Franţa, în rândul celor mai mari exportatori de grâu din Uniunea Europeană.

