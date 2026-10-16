Angajaţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov au intervenit cu utilajele pentru a îndepărta ”acumulările semnificative de zăpadă” de pe DN 7C - Transfăgărăşan. Şoferii sunt sfătuiţi să nu circule prin zonă dacă nu au maşinile pregătite de iarnă, întrucât ninsorile vor persista.

Ninsoare abundentă pe Transfăgărășan. Șoferii, sfătuiți să nu circule prin zonă cu mașinile pregătite - ISU

”Intervenim cu utilajele de deszăpezire şi materiale antiderapante în zona alpină a Transfăgărăşanului pentru a curăţa carosabilul de acumulările semnificative de zăpadă. Condiţiile meteo vor rămâne asemănătoare şi în următoarele zile aşa că vă rugăm să nu circulaţi pe acest sector dacă nu sunteţi pregătiţi să circulaţi în condiţii de iarnă!”, au transmis, vineri, reprezentanţii DRDP Braşov.

Ninsorile au început, joi seară, în zona înaltă a judeţului Argeş, inclusiv pe DN 7C, astfel că drumarii au intervenit cu utilajele.

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Salvamont Argeş a transmis, de asemenea, o atenţionare pentru turiştii care se află în zona montană. Întrucât la altitudini de peste 1.600 de metri vizibilitatea este redusă, iar temperaturile au scăzut considerabil aceştia sunt sfătuiţi să se informeze asupra condiţiilor meteorologice înainte de plecare, să aibă echipament corespunzător temperaturilor scăzute şi precipitaţiilor şi să evite traseele expuse şi deplasările care îi pot pune în pericol.

„Condițiile meteo vor rămâne asemănătoare și în următoarele zile așa că vă rugăm să nu circulați pe acest sector dacă nu sunteți pregătiți să circulați în condiții de iarnă”, precizează DRDP.

Recomandările salvamontiștilor

Condițiile meteorologice impun prudență sporită atât pentru conducătorii auto, cât și pentru turiștii aflați în zona montană.

ȘOFERI – Atenție la drum!

Reduceți viteza și adaptați deplasarea la condițiile meteo și de drum.

Păstrați distanța de siguranță și evitați manevrele bruște.

Asigurați-vă că autovehiculul este echipat corespunzător condițiilor de iarnă.

Respectați semnalizarea rutieră și eventualele restricții de circulație.

TURIȘTI – Atenție la munte!

Informați-vă asupra condițiilor meteorologice înainte de plecare.

Echipati-vă corespunzător temperaturilor scăzute și precipitațiilor.

Evitați traseele expuse și deplasările care vă pot pune în pericol în condiții de vizibilitate redusă.

Nu subestimați schimbările rapide ale vremii la altitudine.

INFORMAȚI-VĂ ÎNAINTE DE A PORNI LA DRUM!

Verificați prognoza meteo, starea drumului, eventualele restricții de circulație și condițiile de acces în zona montană. Urmăriți informările oficiale ale autorităților și ale serviciilor Salvamont.

Nu vă bazați doar pe condițiile meteo de la plecare. La munte, vremea se poate schimba rapid, iar siguranța trebuie să fie prioritară.

Fiți prudenți, informați-vă din surse oficiale și alegeți întotdeauna siguranța!

În caz de urgență, apelați 112 sau Dispeceratul Național Salvamont-0SALVAMONT, adică 0725826668.