Iarna și-a făcut dej asimțită prezența în anumite zone ale țării, chiar dacă calendarul arată încă octombrie. În unele dintre cele mai cunoscute zone montane din România ninge abundent, iar stratul de zăpadă a trecut deja de 30 de centimetri. Pe Transfăgărășan, drumarii au scos utilajele de deszăpezire și îi avertizează pe șoferi.

La final de octombrie, peisajul s-a schimbat complet la altitudini mari. Pe crestele munților s-a instalat iarna în toată regula.

Peste 30 de centimetri de zăpadă la Vârful Omu

Unul dintre cele mai spectaculoase peisaje este în Munții Bucegi. La Vârful Omu, temperaturile au coborât până la -5 grade Celsius, iar stratul de zăpadă a depășit 30 de centimetri.

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Nici Masivul Postăvaru nu a fost ocolit de ninsoare. La altitudini de peste 1.700 de metri, stratul de zăpadă a ajuns la aproximativ 10 centimetri.

Peisaj de basm pe Transfăgărășan

Ninge abundent și în zona alpină a Munților Făgăraș. Pe Transfăgărășan, zăpada s-a depus inclusiv pe carosabil, iar drumarii au fost nevoiți să intervină cu utilaje de deszăpezire și materiale antiderapante.

„A nins din nou pe Transfăgărășan. Intervenim în acest moment cu utilajele de deszăpezire și cu materiale antiderapante pentru curățarea carosabilului”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.

Imaginile din zona Bâlea Lac arată un peisaj complet alb, de basm, însă vremea de iarnă vine și cu dificultăți pentru cei care vor să traverseze zona.

Șoferilor li se recomandă să nu se aventureze în zona alpină dacă mașinile nu sunt pregătite corespunzător pentru condiții de iarnă. Ninsorile și temperaturile scăzute pot face deplasarea dificilă, în special la altitudini mari, unde carosabilul poate deveni alunecos.