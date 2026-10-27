Transfăgărăşan se închide din cauza condiţiilor meteo nefavorabile

Autorităţile au decis să închidă Transfăgărăşan din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Este vorba de ninsoare, ceață și temperaturile scăzute.

Circulaţia se închide parţial, între Piscul Negru (județul Argeș) si Bâlea Cascadă (județul Sibiu) pe sectorul cuprins între km 108+000 si km 130+800.

Vremea nefavorabilă închide şi Transfăgărăşanul

La altitudini mari schimbarea condiţiilor meteorologice are o dinamică sporită ceea ce face ca siguranţa celor care tranzitează astfel de zone montane să fie pusă în pericol de către apariţia fenomenelor meteorologice imprevizibile în această perioadă a anului.

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Redeschiderea sectorului închis temporar sau închiderea definitivă a întregului sector pe perioada iernii se va face în funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice cu verificarea prealabilă a condițiilor de viabilitate și siguranță, potrivit reglementărilor aplicabile.

Reprezentantii SDN Sibiu - DRDP Braşov, cât şi SDN Piteşti - DRDP Bucureşti vor monta semnalizarea rutieră specifică pentru sectorul de drum închis în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare.