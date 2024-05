Vezi și

Bărbatul se afla într-o mașină neagră, pe locul din dreapta față. Locuia în apropierea zonei unde a fost găsit fără viaţă de trecători.

Oamenii din zonă au încremenit când au aflat ce s-a întâmplat.

- Ea a dat telefon la poliţie, că l-a văzut pe omul ăla în maşină. Stătea în maşină acolo.

- Eu am trecut pe aici acum o oră, eu nu l-am văzut în maşină. Eu pe lângă maşină am trecut dar nu m-am uitat, n-am văzut. Am recunoscut maşina, a mai fost pe aici maşina, dar pe om nu.

Martorii spun că l-au văzut pe individ încă de dimineață, de la ora 7.00, dar au crezut că doarme și nu l-au deranjat. Au sesizat autoritățile după ce și-au dat seama că a trecut prea mult timp de când omul nu s-a mișcat.

- Nu mi-am luat seamă că doarme sau ce se întâmplă. Deci nu pot să cred, nu mi-a venit să cred. Circul foarte des prin zona asta, dar mă miră faptul cum nimeni nu a mai observat după mine.

Moartea bărbatului ridică anchetatorilor multe semne de întrebare

Cheile mașinii erau pe scaunul șoferului, însă autoturismul era încuiat, astfel că echipajele de intervenție au fost nevoite să intre cu forţa în autoturism ca să ajungă la individul inconștient. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic ca să îl salveze.

Cosmin Fizeșan, ISU Bistrița-Năsăud: Am intervenit prin înlăturarea portierei din spate pentru a crea acces spre victimă, iar ulterior am predat-o echipajului de terapie intensivă, care a început protocolul de resuscitare. Negativ.

Polițiștii au deshis un dosar penal pentru a afla circumstanţele în care bărbatul şi-a pierdut viaţa.

