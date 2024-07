Pesta a făcut prăpăd în Timiş, într-una dintre cele mai mari ferme din vestul ţării. Imaginile cu îngroparea animalelor sunt tulburătoare. 13 mii de oi sunt aruncate claie peste grămată dintr-un TIR. Proprietarii au alertat autorităţile sanitar-veterinare imediat ce animalele au început să moară pe capete. Analizele au confirmat boala: fermierii au trebuit să sacrifice toate oile, iar pe o rază de 25 de kilometri în jurul focarului nu se mai vând şi nici nu se mai mută animale dintr-o fermă în alta. Fermierii din zonă fac ce pot să-şi salveze oile.

Pesta dă emoţii şi celor din industria HORECA

Pesta micilor rumegatoare ii determina pe fermieri sa ia deja masuri, ca sa-si protejeze animalele. Le izoleaza sau limiteaza accesul in ferma – si pe noi ne-au rugat sa pastram distanta – si, in plus, spera ca la ei in saivan virusul mortal sa nu ajungă. "E foarte riscant, suntem foarte speriaţi şi evităm contactul cu alte turme. În momentul de faţă nu se vinde, nu se cumpără", a declarat Cătălin Gruița, proprietar oi.

Vezi și

Și crescătorii care îşi vând lactele de oaie la tarabă se tem că nu vor mai avea cu ce veni pe piaţă. Un kilogram de carne de miel în viu se vinde acum cu 18 lei. Sacrificat e 40 de lei kilogramul. Pesta dă emoţii şi celor din industria HORECA. "Restaurantele vor avea de suferit dacă preţul creşte. În momentul de faţă carnea de miel e în restaurant top, iar clienţii comandă. Contează mai puţin preţul dacă vrei să mănânci ceva de calitate, cu siguranţă clienţii vor înţelege", a declarat Remus Tomici, executive chef.

Preparatele din carne de miel au fost mereu piesa de rezistenţă a chefilor bucătari. O astfel de farfurie de top, cu cotlet de miel şi garnituri fine are şi un preţ pe masura. În jur de 200 de lei. Un pret care ar putea crește dacă pesta va continua să facă probleme în ţara noastră. Suntem deja la al treilea caz de pestă ovină apărut în România anul acesta, după cele din Tulcea - când au fost sacrificate 50.000 de oi - şi Constanţa.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Obişnuiţi să mâncaţi la restaurantele din aeroport, înaintea unui zbor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰