O elevă de 11 ani s-a aruncat de la etajul 2 al Colegiului "Emil Racoviță" din Iași, după repetițiile pentru serbarea de Crăciun

Poliția din Iași a confirmat incidentul și a precizat că a fost deschisă o anchetă. "La data de 12 decembrie a.c., în jurul orei 15:20, polițiștii ieșeni au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că o persoană ar fi căzut de la etajul unei unități de învățământ din municipiul Iași. Persoana, respectiv o minoră de 11 ani, a fost preluată de ambulanță pentru acordarea de îngrijiri medicale. La fața locului s-au deplasat polițiștii care efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul", a transmis IPJ Iași.

Eleva a fost preluată conștientă de echipajele de urgență trimise în ajutor. "S-a găsit fetița cu traumatism la nivelul bazinului, traumatism la nivelul feței, posibil epistaxis, stabilă însă hemodinamic și conștientă, s-a început tratamentul. Transferată la Spitalul Clinic de Copii "Sfânta Maria". Sperăm într-un prognostic favorabil", a declarat Diana Cimpoeșu, medic șef UPU-SMURD la Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" Iași.

Nimeni nu știe de ce s-a aruncat fata de la etajul al II-lea al Colegiului Național "Emil Racoviță"

"Este vorba de o fetiță de clasa a 5-a. Care, după ce a terminat cursurile la ora 14:00, a participat la cursuri la clubul de chitară. Copiii repetau cu doamna profesoară de muzică pentru serbarea de Crăciun și la finalizarea acestei ore s-a întors în clase să-și ia hainele și să plece spre casă, fiind așteptată de tatăl său în acel moment. S-au aruncat pe fereastră de la etajul al 2-lea. Din câte am înțeles, bineînțeles că noi urmează să mai stăm de vorbă și cu alte persoane. Copiii sunt acum foarte speriați. A fost un gest voluntar, să-l numesc așa", a declarat Mihaela Vlioncu.

Întrebată dacă fata a explicat gestul extrem, directoarea adjunctă a Colegiului Național "Emil Racoviță" din Iași a răspuns: "Nu. Am discutat cu profesorul diriginte cu consilierul școlar. Fetița nu a ieșit în evidență prin nimic, să fie tristă, să fie îngrijorată. Era un copil ca toți ceilalți la doamna profesoară de muzică. Mi-a spus că la cursul de chitară a fost totul în regulă, nu putea nici un semn să anticipeze acest fapt".

Femeia susține că un mecanic al liceului a văzut-o pe elevă chiar în timp ce se pregătea să sară pe geam, însă nu a mai apucat să facă nimic. "Era pe hol și pregătea panourile pentru a reamenaja, la etajul al 2-lea copiii s-au agitat puțin. Dumnealui a auzit, a deschis ușa sălii de clasă, dar în acel moment fetița se aruncase deja", a precizat Mihaela Vlioncu.

Eleva din Iași nu a lăsat niciun bilet sau mesaj prin care să explice gestul extrem

De asemenea, nu se știe dacă a fost supusă bullying-ului la școală, însă conducerea colegiului a demarat verificări. "Am stat de vorbă și cu părinții. Au fost aici după ce s-a întâmplat asta, noi am sunat părinții, desigur, am sunat Serviciul de ambulanță, am sunat la Inspectoratul școlar. Ambulanța a venit foarte repede. Ce știm este că momentul în care a plecat de la școală era în stare conștientă. Înțelegem că persoana care i-a acordat primul ajutor a reușit poate să schimbe câteva cuvinte cu ea", a mai spus directoarea Colegiului Național "Emil Racoviță" din Iași.

"Suntem cu toții surprinși. Avea rezultate bune la învățătură. Copil absolut normal, fără absențe, fără incidente, cu un istoric foarte, nu știu, de copil normal și care vine la școală, ca oricare alt copil, fără să acuze probleme, dificultăți, neînțelegeri cu alți copii. (...) Da mai erau trei-patru copii în clasă. Bineînțeles că în școală era și consilierul școlar și imediat și alți colegi și imediat au mers în clasă să discute cu copiii, să-i liniștească. Le-am trimis mesaje pe grup, încercăm să le explicăm, să înțeleagă situația și să-i liniștim, pentru că sunt cu toții speriați", a conchis Mihaela Vlioncu.

