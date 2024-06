O româncă povesteşte cum este la un grătar în Olanda. "Am rămas mască. Fiecare a mâncat ce a cumpărat" - TikTok

Femeia a povestit într-un videoclip pe TikTok cum a fost invitată de managera sa din Olanda la un grătar alături de alţi colegi de la serviciu. Ea spune că a rămas şocată de cât de zgârciţi sunt olandezii şi de cât de diferiţi sunt faţă de români.

Românca a rămas şocată de cum a fost tratată

"Acum trei ani, am fost invitați de către managera mea olandeză la un grătar, la ea acasă. Noi românii, cum suntem învățați, am întrebat dacă aducem și noi ceva la grătar, bineînțeles. Ne-am vorbit între noi, colegii, să cumpărăm fiecare câte ceva diferit. Ne ducem la grătar și am observat că l-a întrebat pe fiul ei ce mănâncă, el a zis hamburger. I-a pus un burger pe grătar. Pe soțul ei l-a întrebat ce mănâncă, el a zis coaste. I-a pus o bucată de coaste pe grătar. Noi i-am dat fiecare carnea. Băi, pot să zic, că a făcut grătarul și la fiecare în parte a pus fix ce a cumpărat.

Deci, ei i-a pus fiului burgerul pe care l-a cerut, soțului ei o coastă, mie mi-a pus carnea de pui în față și colegilor carnea de vită pe care au cumpărat-o. Fiecare a mâncat ce a cumpărat. Eu nu știu cum este în altă parte, dar știu cum e la români. În momentul în care cineva te invită la un grătar, mi se okay să cumperi și tu ceva, ca să nu ducă persoana tot costul grătarului.

Eu atunci am rămas mască. Să te duci la un grătar, îți cumperi carnea și mănânci doar ce ai cumpărat pentru că fiecare mănâncă ce a poftit. Bineînțeles, eu cu colegii mei croați am împărțit, am mâncat unul de la altul, că așa este la noi."

