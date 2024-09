Viteză, adrenalină, pasiune, dar mai ales autocontrol. E nevoie să-ți construiești un psihic de fier ca să ţii în frâui sute de cai putere. De asta se ocupă Georgiana Oltean, psihiatru și specialist în psihologie sportivă.

"Rolul meu e să mă ocup de aspectul psihic al performanței piloților. La ei contează fiecare zecime de secundă, fiecare sutime de secundă", spune Georgiana Oltean, mental trainer.

Georgiana Oltean îi însoțește la toate competițiile

Fiecare mișcare, fiecare tresărire și fiecare decizie pot face diferența între succes și eșec, chiar între viață și moarte. De aceea, viitorii campioni încep pregătirea psihologică încă de la primele curse de Formula 4 sau 3.

"Totul trebuie să fie cât mai aproape de perfecțiune și asta înseamnă că toată viața lor trebuie să fie în sensul ăsta. Foarte multă disciplină, în ce mănâncă, în cum se antrenează, în tot ce fac", spune Georgiana Oltean, mental trainer.

Georgiana Oltean îi însoțește la toate competițiile. Din Cluj, unde locuiește, zboară în toată lumea ca să se asigure că piloții ei sunt pregătiți de victorie.

"Azi de exemplu m-am trezit la 4:30 dimineața, la 5 și un pic m-am întâlnit cu pilotul cu care lucrez, ne-am urcat în mașină, am venit la circuit, am stat un pic și am discutat, am stat cu ei în ședință, briefingul dinainte de cursă, după care am stat cu emoții uitându-mă la cursă", povestește tânăra o zi de muncă din viața ei.

Anul acesta, doi dintre sportivii alături de care lucrează românca au câștigat cursele de Formula 2 și Formula 3, la Monaco și în Ungaria. Sunt pași importanți pentru visul ei: să ajungă să pregătească piloții celor mai importante circuite de Formula 1.

