Video Ora de iarnă a oprit trenurile în gară. Garnituri din toată ţara au aşteptat zeci de minute pentru a pleca după noua oră a Europei Orientale

Am trecut oficial la ora de iarnă, iar astăzi este, practic, cea mai lungă zi din an. Ora 4 dimineaţa a devenit ora 3, aşa că nu uitaţi să vă daţi ceasurile înapoi. Pentru mulţi asta a însemnat o oră în plus de somn. Pentru cei aflaţi pe drumuri, însă, schimbarea s-a simţit diferit. Zeci de trenuri din întreaga țară au așteptat în gări timp de o oră, când ora 4 a devenit ora 3. Garniturile aflate în circulație după ora 4:00, ora de vară, au oprit în prima stație destinată călătorilor. Trenurile de marfă, în schimb, și-au continuat mersul până la stația finală.