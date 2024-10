Trecem la ora de iarnă 2024. Cum se dă ceasul la noapte, 26 spre 27 octombrie

Sistemul orei de vară și de iarnă presupune ajustarea cu o oră a ceasurilor în fiecare primăvară și toamnă, pentru a beneficia mai mult timp de lumina naturală. Odată cu schimbarea la ora de iarnă, România revine la ora Europei de Est + 2 UTC.

Cum se dă ceasul în noaptea de sâmbătă spre duminică

La noapte, putem dormi mai mult. Ceasurile se dau înapoi, astfel că ora 4:00 devine ora 3:00. Ziua de 27 octombrie va avea 25 de ore şi devine cea mai lungă zi a anului. Diferenţa dintre ora oficială a României şi Timpul Universal (GMT) va fi de două ore în această perioadă, faţă de 3 ore, cât este vara. Procesul de schimbare a orei nu este simultan în toate ţările, din cauza diferenţei de fus orar.

În România, ora se schimbă în ultima sâmbătă a lunii octombrie, aceasta fiind în 2024 noaptea de 26 spre 27 octombrie. Ora de iarnă este considerată ora standard.

De ce se dă ceasul înapoi în octombrie

Schimbarea orei se face de două ori pe an, în lunile martie si octombrie. În luna martie, atunci când se trece la ora de vară, ceasul se dă cu o oră înainte, iar în luna octombrie această oră reapare, ceasul fiind dat cu o oră în urmă. DTS (Daylight Saving Time) sau ora de vară a apărut din necesitatea omenirii de a se bucura mai mult de lumină și căldura pe care le dădea soarele vara. Dând ceasul cu o oră înainte în martie, ne putem bucura de mai multă lumină pentru a realiza toate activitățile de dimineață până seara. Din momentul intrării în vigoare a orei de iarnă, diminețile vor fi mai luminoase, iar serile mai întunecoase. De fapt, ora oficială este ora de iarnă, doar că pentru a profita de diminețile luminoase și pentru a economisi energie cu lumina, s-a introdus în 1907 ideea schimbării orei la începutul lunii martie. Astfel, în luna octombrie se revine la ora oficială de iarnă.

Cum a apărut ideea schimbării orei

Măsurarea timpului de-a lungul mileniilor s-a făcut pe baza poziţiei soarelui la miezul zilei, când acesta atingea maximul pe bolta cerească, astfel că fiecare aşezare stabilea ora în acelaşi fel, cu anumite diferenţe. Apoi, în lipsa unui mijloc de standardizare a timpului, măsurarea timpului local real s-a înlocuit cu timpul solar mediu măsurat în raport cu orice meridian longitudinal al globului. Prima dată, ideea schimbării orei a apărut în eseul intitulat "Un proiect economic", realizat de omul de ştiinţă american Benjamin Franklin în anul 1784, pe tema consumului de lumină naturală şi artificială. Aflat ca delegat american la un congres la Paris, Franklin a adus în discuţie câteva idei despre cum ar putea Franţa să maximizeze consumul de lumină naturală în detrimentul celei artificiale, având ca scop economisirea uleiului folosit la lămpile de iluminat.

Marea Britanie a fost prima ţară din lume care a standardizat măsurarea timpului, din anul 1840, când a început raportatrea la ora Londrei, apoi, în anul 1855, majoritatea ceasurilor publice britanice erau potrivite după ora meridianului Greenwich – GMT. Acest element de raportare a fost standardizat pentru întreaga ţară în anul 1880. Ora de vară, sub această titulatură, a fost propusă, pentru prima dată de un entomolog din Noua Zeelandă, George Vernon Hudson, în anul 1895. Ideile lui Franklin şi Hudson au fost reluate de constructorul englez William Willet, în anul 1907, acesta propunând ca în fiecare din cele patru duminici ale lunii aprilie să se dea ceasul înainte cu câte 20 de minute, şi apoi cu câte 20 de minute în urmă în cele patru duminici ale lunii septembrie. După doi ani, autorităţile britanice au realizat un proiect de lege care să introducă obligativitatea folosirii orei de vară. Intrarea în vigoare a acestor prevederi s-a realizat abia în luna mai 1916, la o lună după ce Germania a adoptat o legislaţie similară. Prevederi legale privind ora de vară au fost aplicate pe perioada Primului Război Mondial de câteva ţări din Europa, apoi s-a propus de mai multe ori standardizarea generală la nivel european şi aplicarea unor prevederi similiare în SUA, în cel de-Al Doilea Război Mondial, în perioada 3 februarie 1942 – 30 septembrie 1945.

Când a fost adoptată ora de iarnă în România

Ţara noastră a adoptat în anul 1932 Legea pentru stabilirea orei oficiale în România, care prevedea ca date de schimbare a orei 22 mai şi 2 octombrie, apoi, în perioada 1933 – 1940, ora de vară era introdusă în prima duminică din aprilie, până în prima duminică a lui octombrie. Începând cu anul 1979, după apariţia Decretului nr. 190 privind stabilirea orei oficiale de vară pe teritoriul Republicii Socialiste România, ora de vară a fost instituită permanent în ţară noastră.

În actul normativ se arăta că: "Pentru economisirea unor importante resurse energetice şi reducerea iluminatului electric prin creşterea timpului de folosire a luminii naturale a zilei, este necesară introducerea pe timpul verii a unei ore oficiale decalate cu o oră în avans faţă de ora Europei răsăritene. Introducerea orei oficiale de vară va permite, totodată, utilizarea mai eficientă a timpului de lucru şi va crea posibilităţi mai bune de folosire a timpului liber … În anul 1979, ora oficială de vara se aplică de la 27 mai ora zero, care devine ora unu, pînă la 30 septembrie ora unu, care devine ora zero. Începând din anul 1980, intervalul de aplicare a orei oficiale de vară se stabileşte de la ora zero a primei zile de duminică din luna aprilie, care va deveni ora unu, pînă la ora unu a ultimei zile de duminică din luna septembrie, care va deveni ora zero".

Începând din anul 1998 trecerea la ora de vară se face în ultima duminică a lunii martie, iar la ora de iarnă, în ultima duminică a lunii octombrie. Uniunea Europeană a standardizat în anul 1996 perioada orei de vară pentru toate statele membre, schimbarea orei se face de două ori pe an, iar reglementarea actuală este dată de o Directivă europeană din 2001, care prevede că modificările orei se efectuează în ultima duminică din martie şi în ultima duminică din octombrie, la nivelul Uniunii Europene. În ultimii ani s-au purtat numeroase discuţii la nivelul Uniunii Europene, privind eventualitatea renunţării la modificarea orei, de două ori pe an, având în vedere consecinţele asupra sănătăţii populaţiei.

Cum ne afectează schimbarea orei organismul

Trecerea la ora de iarnă poate agrava simptomele tulburării afective sezoniere (SAD), o formă de depresie care apare mai frecvent în lunile de toamnă și iarnă. Lipsa luminii solare suficiente influențează negativ producția de serotonină (hormonul fericirii), ceea ce poate duce la sentimente de apatie, tristețe și oboseală. Un alt efect după schimbarea la ora de iarnă este o scădere a productivității la locul de muncă. Oboseala acumulată și adaptarea dificilă la noul orar pot diminua capacitatea de concentrare și eficiența în îndeplinirea sarcinilor zilnice. Rutinele zilnice sunt perturbate, în special pentru familiile cu copii mici, care urmează un program strict legat de somn, școală și activități extrașcolare. De asemenea, persoanele în vârstă pot întâmpina dificultăți în adaptarea la schimbarea orei. Specialiştii oferă şi sfaturi pentru a trece mai uşor peste eventualele dificultăţi. Se recomandă, printre altele, adaptarea orei de culcare cu câte 10-15 minute pe zi începând de cu trei zile înainte de noaptea cu pricina sau posibilitatea de a vă bucura de un somn de scurtă durată la orele amiezii.

Ţările în care nu se schimbă ora

Există state pe toate continentele care au decis să nu adopte schimbarea orei între ora de vară și ora de iarnă. În Africa, din cele 54 de țări, doar trei schimbă fusul orar: Namibia, Tunisia și Egipt. Celelalte 51, precum Somalia, Kenya, Congo, Gabon, Tanzania și Guineea Ecuatorială, nu schimbă niciodată ora. În America de Nord și de Sud, țări precum Venezuela, Ecuador, Panama, Guatemala, Nicaragua, Columbia și alte state mai mici nu participă la schimbarea orei. În SUA, statele Arizona și Hawaii nu adoptă ora de vară, iar în Canada, provincia Ontario rămâne la aceeași oră tot timpul anului. În Asia, schimbarea orei nu se practică în țări precum Japonia, Vietnam, Afganistan, India, Singapore, Filipine, China, Coreea de Nord, Coreea de Sud și Irak, precum și în unele foste republici sovietice din Asia Centrală. În Europa, patru țări nu schimbă ora niciodată: Turcia, Belarus, Rusia și Islanda. În Australia, schimbarea orei se aplică doar parțial, statele Queensland și Australia de Vest păstrând același fus orar pe tot parcursul anului, indiferent de sezon.

