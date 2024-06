Ultimele imagini cu cei doi iubiţi din Dâmboviţa în viaţă au fost filmate cu câteva ore înainte ca totul să ia o turnură dramatică. Alexandra, de 17 ani, şi Cătălin, cu şapte ani mai mare, se ţin în braţe, în camera de hotel pe care tânărul a închiriat-o.

Cei doi tineri s-au cazat la un hotel din Sectorul 6. Camerele de supraveghere i-au surprins când intră în cameră. Au petrecut câteva ore înăuntru iar, la un moment dat, tânărul de 24 de ani a ieşit singur. I-ar fi spus iubitei că se duce la supermarket-ul din apropiere, să cumpere mâncare şi băutura. S-a întors, în schimb, cu un cuțit de bucătărie - arma crimei.

Ajuns în camera de hotel, tânărul îşi atacă iubita fără milă

Vezi și

Totul se întâmplă atât de repede, încât niciun alt client sau angajat nu aude nimic. Abia a doua zi, în momentul în care cei doi nu coboară la recepţie să predea camera, e descoperită oroarea.

Scena e cumplită. Cei doi sunt găsiţi îmbrăţişaţi, pe pat, într-o baltă de sânge. O primă ipoteză este că, după ce a omorât-o pe Alexandra, Cătălin s-a sinucis.

"Ultima dată am vorbit cu ea la 4. Am primit un telefon, n-am reuşit să răspund. Apoi am sunat o zi şi jumătate. Până m-a sunat poliţia şi mi-a spus că e copilul meu decedat într-un hotel. Copilul meu era tăiat într-un hal...", a mărturisit mama Alexandrei.

În ziua crimei Alexandra trebuia să fie la şcoală. Fostul iubit a întors-o din drum

Dar individul a convins-o să-l însoţească la hotel. Alexandra, care abia ce terminase clasa a 11-a, ar fi vrut să se despartă de el, susţine mama fetei. Vestea l-ar fi făcut, cel mai probabil, pe iubitul ei să-şi piardă minţile.

"A spus că nu vrea să mai stea cu el. Că ea are un alt prieten. Nu ştiu cum a putut să-i facă aşa ceva copilului meu", a spus mama Alexandrei.

Deznodământul teribil ar fi fost anunţat cu două zile înainte, spun rudele fetei. Atunci, orbit de gelozie, tânărul a atacat-o în faţa casei. Părinţii ar fi chemat poliţia.

"A aflat de acel prieten şi i-a spart telefonul. A urmărit-o. Probabil a si bătut-o. Eu am sunat la 112 şi mi-au zis să mă duc să scot certificat medico-legal", a povestit mama Alexandrei.

"El cred că s-a răzbunat pe ea. Îi mai ziceam: Alexandra, nu mai vorbi cu el. Tu esti mică, el e mare, ascultă părinţii", spune o rudă.

Anchetatorii refac acum filmul crimei de la hotel

Rudele tânărului au o altă variantă: cred că cineva i-a ucis pe amândoi.

Anul trecut, aproximativ 47.000 de femei din toată lumea au fost ucise de un apropiat. Asta înseamnă o victimă la fiecare 11 minute.

"Acceptarea unei alte întâlniri după ce i-ai comunicat că vrei să te despărți de el, ideal ar fi să nu aibă loc, dar dacă tot are loc, să fie în prezența unei alte persoane, prezența ar fi descurajantă pentru cei care au în plan să se răzbune. El spera ca la finalul acestui mic sejur în București, ea să revină la decizie și să nu se desparte de el. Ori a lui, ori a nimănui", a explicat Dan Antonescu, specialist criminolog.

În ultimii opt ani, aproape 500 de românce au fost omorâte de soţi sau iubiţi.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Cât de uşor vă este să operaţi în sistemul e-Factura? Uşor Greu Foarte greu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰