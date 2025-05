După 25 de ani în care a construit poduri și autostrăzi pentru străini, Sorin s-a întors în România. Acum face grinzi pe șantierul autostrăzii care va uni Oltenia cu Transilvania.

S-a întors din Oslo, iar soția și fiul său au rămas în Italia. Când se va termina autostrada, vrea să se stabilească de tot acasă, în Suceava.

Sorin Claudiu: Am lucrat prin Oman, Norvegia, Danemarca, Polonia, Qatar

Reporter: Pe mari șantiere

Sorin Claudiu: Da, mă ocup de poduri în general

Reporter: Ce v-a determinat să vă întoarceți acasă?

Sorin Claudiu: Am văzut că lucrurile s-au schimbat și ca oricare din diaspora preferă să se întoarcă în țară, că oriunde ai umbla, tot străin ești. Mai am o echipă de 20 de persoane care au lucrat majoritatea timpului cu mine în afară

Reporter: Deci n-ați venit singur

Sorin Claudiu: Nu, și sunt chiar fericit că experiența pe care am acumulat-o în străinătate o putem folosi pentru țara noastră. Se poate și acasă și chiar e și mai bine.

Români întorși din Diaspora, muncitori pe șantierul autostrăzii Sibiu-Pitești

După mulți ani pe mari șantiere din Norvegia și Danemarca, autostrada construită între Sibiu și Pitești a fost o oportunitate perfectă și pentru Vasile să se întoarcă acasă.

Acum își vede familia în fiecare weekend și spune că nu sunt aproape deloc diferențe între șantierele de la noi si cele de peste hotare.

Vasile Doicu: Am avut o experienţă și în trecut, în Norvegia, la un alt tunel, a adus un mare aport și companiei și m-a determinat și mai mult dorul de familie și de copil.

Ilie a studiat în Italia, unde s-a specializat în construcțiile mari. E inginer și s-a întors acasă după 12 ani: După ce am terminat universitatea, am început să lucrez acolo, tot într-o companie care se ocupa de infrastructură. Tot în Italia s-a specializat și Diana: Toată lumea care pleacă are și un gând de reîntoarcere acasă și ăsta a fost şi al meu. Am crescut acolo, dar m-am întors în România.

Pe lângă românii întorși din Diaspora, pe șantierul drumului de mare viteză au fost aduși și 300 de străini din India sau Vietnam.

Reporter: Cum sunt cei întorși din diaspora, se simte la productivitate, e vreo diferență între ei?

Adrian Bodoc, manager proiect: Sunt oameni care au lucrat într-un sistem total diferit față de cel din România și, bineînțeles, productivitatea este net superioară. Prin integrarea lor în echipă, am reușit să creștem productivitatea tuturor muncitorilor.

În patru ani am putea traversa Carpații cu mașina, din Pitești până la Sibiu

Tronsonul al treilea din Autostrada Sibiu - Pitești are circa 38 de kilometri și cuprinde lucrări impresionante. Se vor construi peste 12 kilometri de poduri, pasaje şi viaducte, două noduri rutiere şi un ecoduct, dar şi lucrări de consolidare pe mai bine de 20 de kilometri. Doar pentru acest segment, constructorul a mobilizat 500 de muncitori si peste 120 de utilaje. Provocarea este mare: este prima autostrada care va brazda muntii și este cel mai complex proiect de infrastructură din România.

Cristian Tudor, purtător de cuvânt DRDP Craiova: Este primul lot pe care se va fora un tunel de aproape 1,8 km și va fi forat cu acele utilaje "cârtițe", asa cum le ştie lumea, TBM. E prima dată în România când se va folosi un astfel de echipament.

Dacă lucrările vor decurge conform graficului, în patru ani am putea traversa Carpații cu mașina, din Pitești până la Sibiu. E un proiect dorit de mai bine de trei decenii va lega vestul de estul Europei.

