Informare meteo de vânt, lapoviță, ninsoare, polei în întreaga ţară. Cod galben de viscol la munte

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o informare meteo de de vânt, lapoviță, ninsoare, polei în întreaga ţară şi un cod galben de viscol la munte, valabile până pe 3 ianuarie, respectiv 2 ianuarie.

Potrivit ANM, în intervalul 01 ianuarie, ora 10:30 - 03 ianuarie, ora 10:00, vor fi cantități moderate de apă, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada, polei.

Precipitaţii în întreaga ţară

Aria precipitațiilor se va extinde treptat în vestul, centrul și nord-vestul țării, precum și în toate zonele montane și submontane și local se vor acumula cantități de apă de 20...30 l/mp. La munte va ninge și, în special în Munții Apuseni, se va depune strat consistent de zăpadă, în general de 15...25 cm. În Banat vor fi precipitații mixte, iar în Maramureș, Transilvania, Crișana și jumătatea nordică a Olteniei vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă va fi de 5...15 cm. Pe alocuri se va forma polei. Vântul se va intensifica în Carpații Occidentali și Orientali, iar de vineri, 2 ianuarie și în Carpații Meridionali și va avea viteze de peste 70…80 km/h, viscolind ninsoarea.

Totodată, până sâmbătă, 3 ianuarie, local și temporar intensificări ale vântului vor fi și în zonele joase de relief din vest, centru și est, cu viteze în general de 40...50 km/h.

Până joi, 8 ianuarie, vor fi precipitații în toate regiunile, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate.

Cod galben de viscol la munte

Totodată, potrivit ANM în intervalul 1 ianuarie, ora 23:00 - 2 ianuarie, ora 18:00 intră în vigoare un cod galben de viscol. Vântul va avea intensificări în Carpații Occidentali și Orientali, iar din dimineața de vineri și în Carpații Meridionali. Vor fi viteze de 70...90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...100 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Prognoza meteo București

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza specială pentru Capitală, valabilă între 1 ianuarie, ora 10:30, și 3 ianuarie, ora 10:00.

În intervalul 1 ianuarie, ora 10:30 - 2 ianuarie, ora 08:00, în București vremea se va menține rece, îndeosebi dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, mai mult senin la începutul și spre sfârșitul intevalului.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă de -6...-4 grade, mai scăzută în zona preorășenească până spre -9 grade.

În intervalul 2 ianuarie, ora 08:00 - 3 ianuarie, ora 10:00, vremea se va încălzi față de zilele precedente, astfel că valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil, cu înnorări seara și noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 7...8 grade, iar cea minimă de -3...0 grade

