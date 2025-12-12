Deflagraţie urmată de incendiu într-un cartier din San Francisco. Imaginile exploziei au fost surprinse de camerele de supraveghere. Un muncitor care săpa o groapă cu excavatorul a lovit o conductă de gaz care a sărit în aer după câteva minute. O casă a fost distrusă în totalitate iar alte trei clădiri au fost avariate. Şase persoane au ajuns la spital, dintre care jumătate în stare gravă.

Imagini video dramatice surprinse de camerele de supraveghere arată o casă din zona Hayward, sub un cer senin, în clipa în care explodează violent. Bucăţi mari de lemn şi alte resturi sunt aruncate în aer, în timp ce un nor dens de fum se ridică deasupra cartierului, potrivit CBS News.

Brittany Maldonado, care locuieşte peste stradă de casa distrusă, se afla în dormitor alături de soţul ei în momentul exploziei.

"Au căzut cutii, totul s-a zguduit. Am crezut că cineva a ieşit de pe autostradă şi maşina a ajuns în sufrageria noastră", a spus ea. "A fost ca şi cum cineva ar fi lansat o bombă."

Cei doi au verificat apoi imaginile surprinse de camera de sonerie şi au văzut momentul în care casa vecinilor a sărit în aer.

Şase răniţi şi intervenţie dificilă pentru pompieri

Adjunctul şefului Departamentului de Pompieri din Alameda, Ryan Nishimoto, a declarat că nu este clar dacă persoanele rănite erau muncitori sau locatari. Trei dintre victime au fost transportate de urgenţă la spital cu răni mai grave, iar alte trei au suferit leziuni uşoare.

Potrivit oficialului, trei clădiri aflate pe două loturi diferite au fost grav avariate. Aproximativ 75 de pompieri au intervenit la faţa locului, însă unii dintre ei au fost nevoiţi să se retragă temporar după ce au simţit şocuri electrice provocate de cablurile de curent căzute în zonă.

Cartierul, format din case cu un singur nivel, curţi mici şi câteva spaţii comerciale, se afla într-o zonă în care se desfăşurau lucrări de infrastructură, pentru lărgirea trotuarelor şi amenajarea pistelor de biciclete, în apropierea a două autostrăzi.

Explozia a avut loc în comunitatea neîncorporată Ashland, în apropiere de oraşul Hayward, care are aproximativ 160.000 de locuitori şi se află la 24 de kilometri sud de Oakland.

Conductă de gaz avariată în timpul lucrărilor

Compania Pacific Gas & Electric (PG&E) a fost alertată în jurul orei 7:35 dimineaţa că o echipă de construcţii, care nu aparţinea companiei, a avariat o conductă subterană de gaz. Echipele companiei au ajuns pentru a izola conducta, însă s-au constatat scurgeri de gaz din mai multe puncte.

Fluxul de gaz a fost oprit la ora 9:25, iar explozia s-a produs la scurt timp după aceea.

"Gazul a curs timp de aproximativ două ore, iar explozia a avut loc la aproximativ 10 minute după ce alimentarea a fost oprită", a confirmat purtătoarea de cuvânt a PG&E, Tamar Sarkissian. Aceasta a explicat că izolarea conductei şi oprirea completă a gazului au necesitat timp.

Imagini cu excavatorul, cu câteva secunde înainte de explozie

În imaginile surprinse de camera de supraveghere se poate observa un excavator mare care sapă în faţa locuinţei distruse, în timp ce un muncitor stă în apropiere.

La doar câteva momente după, o explozie uriaşă şi flăcări au smuls pereţii şi acoperişul casei. Persoanele aflate în zonă par dezorientate pentru câteva secunde, apoi aleargă spre locul exploziei pentru a căuta eventuale victime. Mai mulţi muncitori ridică o bucată mare de moloz căzută lângă excavator.

Autorităţile continuă ancheta pentru a clarifica cine a fost responsabil şi pentru a evalua riscurile din zonă.

