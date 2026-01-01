Vacanțe școlare 2025-2026. Calendar complet, structura anului și zile libere în învățământ
Anul școlar 2025-2026 va începe pe 8 septembrie 2025 și se va încheia pe 19 iunie 2026, conform structurii oficiale aprobate de Ministerul Educației.
Documentul prevede un total de 36 de săptămâni de cursuri, împărțite în module de învățare separate prin vacanțe școlare și perioade libere.
Structura anului școlar 2025-2026
Elevii și profesorii vor parcurge anul școlar în cinci intervale de cursuri care marchează modulele de învățare:
- Modulul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025
- Modulul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025
- Modulul 3: 8 ianuarie – 6/13/20 februarie 2026 (în funcție de decizia inspectoratelor școlare)
- Modulul 4: 16/23 februarie – 3 aprilie 2026 (în funcție de deciziile locale)
- Modulul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026
Aceste date includ perioadele de cursuri stabilite pentru majoritatea elevilor.
Vacanțele școlare în 2025-2026
Vacanțele în anul școlar 2025-2026 sunt organizate astfel:
- Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025
- Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026
- Vacanța de schi/mobilă: o săptămână, stabilită la decizia inspectoratelor școlare județene (între 9 februarie și 1 martie 2026)
- Vacanța de primăvară (Paște): 4 aprilie – 14 aprilie 2026
- Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026
Aceste pauze intercalate între modulele de cursuri oferă elevilor perioade bine definite de odihnă și activități familiale sau recreative.
Clase și programe
Clasele a VIII-a – anul școlar se încheie în 12 iunie 2026, având 35 de săptămâni de cursuri. Clasele a XII-a (zi), a XIII-a seral și frecvență redusă – anul școlar se finalizează în 5 iunie 2026, cu 34 de săptămâni de cursuri.
În învățământul tehnologic și profesional, anul școlar include 37 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 26 iunie 2026. În perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, școlile vor organiza, la decizia lor, programele "Școala altfel" și "Săptămâna verde", incluse în cadrul modulelor de cursuri.
