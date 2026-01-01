Vacanțe școlare 2025-2026. Calendar complet, structura anului și zile libere în învățământ

Anul școlar 2025-2026 va începe pe 8 septembrie 2025 și se va încheia pe 19 iunie 2026, conform structurii oficiale aprobate de Ministerul Educației .

Documentul prevede un total de 36 de săptămâni de cursuri, împărțite în module de învățare separate prin vacanțe școlare și perioade libere.

Structura anului școlar 2025-2026

Elevii și profesorii vor parcurge anul școlar în cinci intervale de cursuri care marchează modulele de învățare:

Modulul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025

Modulul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025

Modulul 3: 8 ianuarie – 6/13/20 februarie 2026 (în funcție de decizia inspectoratelor școlare)

Modulul 4: 16/23 februarie – 3 aprilie 2026 (în funcție de deciziile locale)

Modulul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026

Aceste date includ perioadele de cursuri stabilite pentru majoritatea elevilor.

Vacanțele școlare în 2025-2026

Vacanțele în anul școlar 2025-2026 sunt organizate astfel:

Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025

Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Vacanța de schi/mobilă: o săptămână, stabilită la decizia inspectoratelor școlare județene (între 9 februarie și 1 martie 2026)

Vacanța de primăvară (Paște): 4 aprilie – 14 aprilie 2026

Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026

Aceste pauze intercalate între modulele de cursuri oferă elevilor perioade bine definite de odihnă și activități familiale sau recreative.

Clase și programe

Clasele a VIII-a – anul școlar se încheie în 12 iunie 2026, având 35 de săptămâni de cursuri. Clasele a XII-a (zi), a XIII-a seral și frecvență redusă – anul școlar se finalizează în 5 iunie 2026, cu 34 de săptămâni de cursuri.

În învățământul tehnologic și profesional, anul școlar include 37 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 26 iunie 2026. În perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, școlile vor organiza, la decizia lor, programele "Școala altfel" și "Săptămâna verde", incluse în cadrul modulelor de cursuri.

