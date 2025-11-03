Dezastru în capitala Italiei, unde doi muncitori români au fost prinşi sub dărâmăturile unui turn medieval. Clădirea, veche de peste un mileniu, a început să se prăbuşească în timpul lucrărilor de reabilitare, la care participau cinci muncitori. Românii au rămas captivi sub moloz chiar în timp ce pompierii se chinuiau să ajungă la ei, moment în care clădirea s-a prăbuşit a doua oară. În ajutorul lor, italienii au mobilizat cele mai bune echipe de salvatori. Operaţiunea e încă în desfăşurare, de peste şapte ore.

Ora 11:30. Turnul din inima Romei se prăbuşeşte parţial, după ce un stâlp de rezistenţă cedează. 5 muncitori, printre care şi doi români, erau în clădirea medievală. Făceau lucrări de restaurare în momentul în care clădirea, veche de 1200 de ani, începe să cadă brusc. 3 oameni care erau pe acoperiş au fost salvaţi la timp cu o autospecială a pompierilor. Românii rămân însă prinşi în interior

O oră şi jumătate mai târziu, chiar în timp ce salvatorii încercau să-i scoată pe cei doi români blocaţi la primul etaj al turnului, are loc o a doua prăbuşire.

"De două ori (n.r. - s-a prăbuşit). Una era pe diagonală, iar a doua era în interiorul turnului. A căzut drept". "Mai întâi, s-a prăbuşit o scară exterioară. Apoi, a început să se prăbuşească cu totul. A fost un nor mare de praf, iar acum acoperişul şi podelele nu mai sunt". "Ne-am oprit acolo, ca să bem ceva, am stat afară şi ne uitam la clădire. Pur şi simplu, a început să se prăbuşească pentru a doua oară", spun martorii.

Al doilea român a rămas blocat

Unul dintre români, de 66 de ani, e scos de sub dărâmături cu răni grave şi dus de urgenţă la spital. Calea pentru salvarea celui de-al doilea este blocată însă cu alte tone de moloz, după ce bucăţi din turn cad pentru a doua oară.

În scurt timp, întreaga stradă din apropierea Turnului medieval Torre dei Conti, aflată la 400 de metri de Colosseum, se umple de praf şi panică. Momentul este suprins de un alt român, care lucra în zonă, tot în construcţii.

"A fost totul învăluit în praf, în zgomot. În acelaşi timp, pompierii erau şi cu cele 4 persoane, cu românul nostru, în faza de recuperare. Indiferent cât ai fi de călit, cât ai fi de puternic, nu ai cum să nu fii implicat. Ţipete, urlete, pentru că e un infern", a declarat Vasile Dogaru, român stabilit la Roma.

Românul este prins într-o zonă greu accesibilă. Pompierii au fost nevoiţi să întrerupă de mai multe ori operaţiunile de salvate de teamă că alte bucăţi de piatră ar putea cădea peste el. Salvatorii spun că romul este conştinent.

"Pompierii ajunseseră şi la această persoană anterior, dar, din păcate, clădirea s-a prăbuşit pentru a doua oară. Pompierii nu au fost răniţi, dar a căzut mult moloz. Persoana din interior ne răspundea, avem încredere, pentru că, în timpul primei operaţiuni de salvare, pompierii au reuşit să monteze mai multe protecţii pentru a proteja persoana de a doua prăbuşire", a declarat Lamberto Giannini, prefectul Romei.

Autorităţile fac eforturi uriaşe ca să-l salveze la timp şi au mobilizat unităţile USAR, specializate în salvarea persoanelor afectate de calamităţi. Este căutat inclusiv cu drone.

"Pompierii lucrează cu o atitudine eroică, au riscat mult cu a doua prăbușire. Primarul este aici, ministrul de asemenea, toate autoritățile sunt aici. Suntem îngrijorați și ne rugăm pentru muncitorul de sub dărâmături", a declarat Federico Mollicone, preşedintele comisiei de cultură.

Înalt de 29 de metri, Turnul Torre dei Conti, a fost ridicat în secolul al 13-lea de fratele Papei Inoceţiu al III-lea, ca reşedinţă fortificată pentru familia sa. Se află pe Via dei Fori Imperiali, bulevardul larg care duce de la Piazza Venezia din centrul orașului la Colosseum. Clădirea a găzduit şi birourile primăriei Romei, dar este închisă publicului încă din 2006, dn cauza riscului de prăbuşire. Se afla într-un proces de reabilitare de aproape 7 milioane de euro şi trebuia să fie gata anul următor. Acum, autorităţile au deschis o anchetă, pentru a afla care a fost cauza din spatele accidentului.

Oana Ţoiu, ministrul de Externe, a anunţat pe reţelele sociale că România este în contact cu consulatul şi ambasada de acolo, pentru a oferi tot ajutorul necesar victimelor.

