Zeci de timișoreni au descoperit cu doar câteva ore înainte de Revelion că petrecerea pentru care plătiseră sute de lei nu mai există. Evenimentul a fost anulat de managerul restaurantului după ce organizatorul nu a plătit suma din contract. În cele din urmă, sala a fost pusă la dispoziție, iar artiștii vor cânta. Participanții trebuie să vină însă cu mâncare şi băutură de acasă.

Ecaterina a plătit 600 de lei pentru un Revelion organizat la un restaurant din Timişoara unde cap de afiş e cântăreaţa de muzică populară Andreea Voica, fiica Nicoletei Voica. Cu doar o zi înainte de petrecere a aflat însă că sunt probleme.

Organizatorul nu a plătit suma pentru închiriere

"20 de persoane am decis, într-un grup. Am plătit, i-am transferat banii şi am întrebat dacă avem, ce dovadă. A zis că nu e nevoie, doar transferul respectiv. În banii ăştia, trebuia meniul să fie achitat, precum şi ospătarii şi se pare că această promisiune nu se poate onora", a declarat păgubita.

Organizatorul nu a plătit suma pentru închiriere aşa că reprezentanţii localului au luat decizia ca evenimentul să fie anulat. "Am aşteptat, am trimis nenumărate notificări că timpul contractual va expira şi că trebuie să îşi îndeplinească toate condiţiile contractuale. Nu a dat niciun curs la nicio notificare de a noastra, ba mai mult nu a vrut nici să ne răspundă la telefoane", a transmis Cosmina Mihai, administrator restaurant

Disperaţi că nu mai au ce face de Revelion, oamenii au început să caute soluţii. În cele din urmă administratorii restaurantului au decis să pună la dispoziţie sala de evenimente, iar artiştii care fuseseră deja plătiţi îşi vor susţine programul. Pentru mâncare şi băutură, fiecare se descurcă cum poate. Nici ospătari nu vor avea. "Fiecare un platou rece şi să venim cu tăria în buzunar".

Reacţia organizatorului

Bărbatul care i-a păcălit pe oameni spune că îi pare rău că s-a ajuns într-o astfel de situaţie. "Nu am cum să fac, că dacă i-aş fi avut i-aş fi dat cu drag, credeţi-mă că nu îi am. Nu sunt bun de nimic, sunt dispus să fac orice act e nevoie, să fac orice, dar nu puteţi să faceţi răul ăsta că nu am greşit cu nimic", a declarat Marius, organizatorul evenimentului.

"Organizatorul, cu câteva ore înainte de a anula, ne-a propus să facem petrecerea cu o parte dintre oameni într-un cămin cultural într-o localitate unde el ar fi adus mese, scaune şi ceva mâncare gen catering la pungă, eu am spus că asta ar fi umilitor. Umilitor pentru cei care au plătit un revelion la o sală de evenimente în Timişoara", a declarat Andreea Voica, cântăreaţă de muzică populară. Mulţi dintre cei păgubiţi spun că vor depune plângere împotriva organizatorului pentru a-şi recupera banii.

