Principala modificare a mult-disputatei Ordonanţe 84 stabileşte clar în cât timp se fac analizele de sânge şi de cine.

"Instituie un termen de 72 de ore în care instituțiile de medicină legală trebuie să elaboreze analizele toxicologice prin care să evidențieze sau nu prezența sau nu a alcoolului și substanțelor interzise în sângele persoanelor care au fost testate pozitiv cu drug test sau care au refuzat testarea", a explicat Cătălin Predoiu, ministrul de Interne.

Dacă nu se rezolvă în 72 de ore, se restituie permisul

Iar dacă acest termen este depăşit, "dacă nu se rezolvă în 72 de ore atunci se restituie permisul. Aceste analize se efectuează doar de către instituţiile de medicină legală", a adăugat Cătălin Predoiu. "La nivel naţional să fie dotate cele şase institute de medicină legală existente în ţară, pe de-o parte, şi pe de altă parte să dotăm şi cele 36 de servicii de medicină legală care se găsesc în celelalte judeţe care nu au institute de medicină legală", a declarat Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii.

Teoretic modificările elimină situaţiile în care oamenii nevinovaţi, testaţi pozitiv cu aparate decalibrate sau pentru că au luat un nurofen, rămâneau cu lunile fără permis. În plus, poliţia a renunţat la drugtestele rapide din China, care ratau în medie 1 din 3 rezultate. "Există două liste la care lucrăm. O listă a substanţelor care influenţează capacitatea de a conduce vehicule. Cea de-a doua listă care ar putea să influenţeze rezultatul unui test rapid", a mai precizat Alexandru Rafila.

Drugtestul nu este probă în instanţă fără certificarea medico-legală

Paşii testării sunt clari. Şoferul este condus de agenţi să i se recolteze şânge. Laboratoarele vor face o analiză preliminară în care vor constata dacă există substanţe interzise în sânge. Iar în funcţie de rezultate se deschide sau nu şi dosar penal. După ce va fi publicată în monitorul oficial, ordonanţa de urgenţă va intra în vigoare. Asta înseamnă că şoferii cărora li s-a reținut permisul de conducere până la noile modificari îl vor primi înapoi în termen de 72 de ore, chiar dacă încă nu au primit rezultatele analizelor.

Drugtestul din salivă nu este probă în instanţă fără certificarea medico-legală. Anul trecut, din peste trei mii de analize decise în urma testării rapide mai mult de o mie s-au dovedit a fi negative la sânge. De aici şi controversele.

Ce spun şoferii despre noua ordonanţă de urgenţă

"Am văzut că multe teste sunt fals pozitive şi dacă nu am consumat sau nu am avut nicio problemă nu mi se pare normal să ţi se reţină permisul", spune un şofer. "Dacă ţi se reţine permisul şi lucrezi ca şofer să ţi se dea ceva la mână să poţi să justifici că ţi-au oprit permisul", explică un altul.

Ordonanţa antidrog a fost şi prilej de contre la vârful statului. "Ordonanţa trebuie dată fix atunci când Guvernul are toate măsurile pregătite, nu invers. Mai întâi dăm ordonanţa şi pe urmă fugim după medici, după truse de testare şi aşa mai departe", a declarat Klaus Iohannis, preşedintele României. "Sper că domnul ministru Predoiu a învăţat lecţia şi în viitor nu va pune căruţa înaintea cailor", a spus şi Marcel Ciolacu, premierul României.

Ministrul de Interne a răspuns că nu a fost o acţiune heirupistă, ci o măsură gândită într-un ansamblu de măsuri.

