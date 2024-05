Era bolnav de TBC, dar i s-a scos un plămân pentru că medicul a văzut la analize că ar avea cancer. Este cazul incredibil al unui bărbat care, după nouă ani, a câştigat în instanţă despăgubiri de 150 de mii de euro. Doar că cel mai mare spital de pnumologie din ţară nu are aceşti bani, astfel că i-au fost blocate conturile. Pacientul se teme că va muri cu dreptatea în mână.

Teodor Mema a ajuns la spital la sfârşitul anului 2014, după ce s-a simţit rău şi nu mai putea respira. După mai multe investigaţii, una dintre analize a aratăt că ar suferi de cancer la plămâni. Bărbatul şi-a făcut o nouă analiză la o clinică privată, însă n-a mai apucat să vadă rezultatele.

I-a scos un plămân din greşeală

Teodor, pacient: Eu am intrat în operaţie să-mi scoată lobul inferior stâng şi el, în timpul operaţiei, mi-a scos tot plămânul. Mie la operaţie mi s-au tăiat din coaste am înţeles, pentru că eu am dureri şi acum.

Pacientul a aflat abia după intervenţie că a rămas fără un plămân. La câteva zile a venit şi a doua analiză care arăta că nu are celule canceroase: bărbatul suferea de fapt de TBC, o boală tratabilă cu tratament antibiotic. De atunci bărbatul n-a mai călcat în spitalele româneşti, deşi problemele de sănătate au continuat.

Teodor, pacient: Am fost operat degeaba, a trebuit să-mi trateze TBC-ul. M-am operat în Germania. Nici nu vă spun ce întrebare i-au pus soţiei mele medicul care m-a operat. Au întrebat-o că eu am fost operat într-un spital?

Mutilat pe viaţă, bărbatul a hotărât să-şi caute dreptatea în instanţă. 9 ani mai târziu primeşte decizia definitivă şi aşteaptă cei 150 de mii de euro, daune morale, de la spital.

Flavia Tutovanu, avocatul pacientului: În decembrie 2023 am demarat procedura de executare silită şi până la momentul acesta nu s-a recuperat nici măcar o sumă de bani. După 4 luni de tăcere, Institutul a răspuns executorului judecătoresc că nu are bani să plătească din bugetul Ministerului Sănătăţii, ci din venituri proprii.

Doctorul a fost găsit nevinovat şi s-a pensionat

Veniturile proprii sunt însă prea puţine, astfel că spitalului i-au fost blocate conturile.

Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta: Împotriva medicului Ioan Cordoş, cel care l-a operat şi care, la vremea respectivă, era managerul spitalului, nu s-a luat nicio măsură. Acesta a susţinut în instanţă că a acţionat în funcţie de rezultatul primei analize, cea care arăta celule canceroase.

Ioan Cordoş, medicul care l-a operat pe păgubit: A fost un proces de o grămadă de ani şi l-au comentat judecătorii, nevinovat.

Pacientul lăsat fără plămân nu mai speră ca va primi banii în această viaţă. Cazurile de malpraxis sunt în creştere în ţara noastră. Cu toate acestea, în ultimii cinci ani, doar doi medici au fost lăsaţi fără drept de liberă practică.

Numai în acest an au ajuns la Comisia de monitorizare de pe lângă Direcţia de Sănătate Publică ... cazuri. Mare parte din ele încă sunt analizate de membrii comisiei fără să ajungă la alte instituţii de anchetă.

Spitalul va da în judecat acum medicul care a realizat intervenţia. Dr. Ioan Cordoş s-a pensionat în urmă cu doar câteva luni.

