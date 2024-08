Tobele au vestit deschiderea festivalului din Suceava, iar cavalerii și domnițele au creionat o poveste medievală fascinantă. Aproape 500 de participanți au încântat spectatorii. Dacă pentru unii a fost o revedere cu personajele care defilau pe străzi, pentru alții a fost o premieră. Mii de oameni au iesti pe străzile Sucevei pentru a admira parada. Pe un traseu de aproape 7 km cu totii s-au bucurat de atmosfera creată.

Pe durata festivalului va fi asigurată inclusiv o linie de transport public local, din centrul Sucevei şi până la Cetate

"Este foarte frumos, am venit şi anul trecut, doar ca nu am prins parada. Vad ca vin din ce in ce mai multi si e din ce in ce mai divers ce se întâmplă", spune o tânără. Caii au atras și ei privirile spectatorilor. "Ne bucuram foarte mult că am reusit, din nou, să fim prezenţi la parada medievală organizat atât de frumos şi în acest an de muzeul Bucovinei", a declarat Alexandru Covașă, participant. "Caii in primul rând sunt superbi. Şi costumaţiile, tot, e o parada frumnoasă", spune o femeie. Cei care vor ajunge în Cetatea de scaun a Sucevei vor putea admira dansuri, lupte medievale, turniruri cu cai, spectacole cu foc, menestreli, cavaleri şi domniţe. 38 de trupe din 7 țări vor oferi aproape 200 de spectacole în zilele ce urmează, până duminică.

"E un lucru firesc, o bucurie pentru oras. E cel mai important eveniment pe care il are Suceava şi firesc parada face parte din acest farmec al medievalului sucevean", a declarat Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei. Pe durata festivalului va fi asigurată inclusiv o linie de transport public local, din centrul Sucevei si până la Cetate.

