Din cele 2.400 de clădiri cu risc seismic din Bucureşti, 400 au risc seismic unu. Deşi sunt primele care cad în cazul unui cutremur, tocmai din cauza riscului crescut nu pot fi asigurate. Potrivit legii, proprietarii locuinţelor încadrate în clasa I de risc seismic îşi pot asigura obligatoriu casa doar după consolidare. În caz contrar, pentru ei mai există o singură variantă, aceea a poliţei facultative cu ajutorul căreia pot primi despăgubiri în funcţie de riscul ales.

În ultimii 30 de ani au fost refăcute doar 20 de imobile

Doar că nici aşa asigurătorii nu sunt obligaţi să incheie o polita facultatva. Propritarii care reuşesc să găsească totuşi o firmă de asigurări care le face contract, nu pot dormi liniştiti. Exista riscul sa nu primeasca despagubirile. "Despăgubirile după ce se va produce evenimentul sunt foarte limitate pentru că aceste clădiri sunt declarate oficial că nu sunt pregătite să facă faţă unui seism si riscăm să picăm în acele excluderi, aşa cum le numesc asiguratorii aşa că deşi un bun este asigurat, se poate ca el defapt să nu fie asigurat", a declarat Matei Sumbasacu, fondator asociatie Re Rise.

"Cele mai multe şi mai mari despăgubiri se achită tot pentru aceste riscuri. În ultimii 10 ani, in conditiile în care nu s-au intamplat cutremure devastatoare, companiile de asigurări au plătit peste 23-24 milioane de euro", a declarat Alina Bărbulescu, specialist asigurări generale UNSAR. "Suntem printre ţările cu risc ridicat. Suntem expusi la riscuri mai mari decât majoritatea ţărilor din Europa", a declarat Sorin Mititelu, vicepreşedinte Autoritatea de Supraveghere Financiară. "Din cele 9,6 milioane de locuin'e pe care le avem în România, 7,6 milioane nu beneficiază de protecţia oferită de o poliţă de asigurare. Suntem undeva la 20% locuinţe asigurate în România faţă de o medie europeana de circa 65%", a declarat Răzvan Munteanu, directorul AMCCRS.

"Un fond construit în bucureşti imbătrânit, care în ultimii 40, 50 de ani nu a beneficiat de măsuri de intervenţie din perspectiva întreţinerii sau din perspectiva consolidării", a declarat Răzvan Munteanu, directorul AMCCRS. Primăria Capitalei promite să deschidă 11 şantiere noi de consolidare in acest an! Asta desi in ultimii 30 de ani a refăcut doar 20 de imobile.

