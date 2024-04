„Cel mai frumos mesaj cu cea mai frumoasă poză din lume: Patrocleeeeeeee. “Si nu am mentionat dar nu ma intereseaza nici o recompensa. Vreau doar să îl găsiți”. Oamenii sunt în drum spre el, poza este de dimineață, măcar știm zona în care se plimbă cu alți doi căței.

Nu întrebați nimic acum, bucurați-vă cei care vă puteți bucura. Revin după ce e prins și luat în brațe.

E Patrocle. P.S. Anunț zona dacă nu se reușește prinderea lui pana mai spre seara. Va dati seama ce ar fi acum acolo dacă ziceam si zona? Mai tare s-ar speria si ar fugi din nou. Cei de la postare, oamenii lui Patrocle, au intenții bune si vor sa ajute. In schimb postarea este publica si o vede oricine, oricine care l-ar alerga doar pentru recompensa. Pentru siguranța lui, prefer sa o facem in liniște, am anunțat doar ca e viu, este văzut, este el. Doar sa va bucurați. Întrebările, răspunsurile, dezbaterile - după ce el e bine.

Dacă e nevoie sa fie iar căutat de mai mulți oameni, țin cont ca ne sunteți aici, o sa anunt. Mulțumesc!”, a scris pe pagina sa de Facebook, Alexandra Pașca, tânăra care l-a salvat iniţial dintr-o pădure de pe lângă Sălaj şi cea care a venit de la 600 de kilometri distanţă pentru a-l salva din nou.

Ajutat de maidanezi să supravieţuiască

Cum a reuşit micuţul patruped să se descurce în jungla din Bucureşti? Ei bine, se pare că Patrocle a fost ajutat de alţi maidanezi, care s-au transformat în fraţii lui mai mari şi i-au fost alături pentru a-l învăţa cele mai importante lecţii de supravieţuire în noua sa viaţă de câine vagabond.

Aşa a fost surprins de persoana care şi-a dat seama că este Patrocle. Acum Alexandra vrea să îi salveze şi pe ei şi să le dea o şansă la o viaţă normală, alături de un om al lor. „Mă ajută cineva, vă rog, din București, după ce e găsit și luat Pateocle, să țină acești câini până ajungem noi la București? Sau dacă cineva îi tot adoptă direct… Asta e si intenția mea, să le găsesc oameni cărora să le povestească cum au stat ei lângă cel mai căutat cățel din lume.

Au avut grijă de Patrocle, sunt cățeii lângă care se plimba dimineață. Am inteles ca e o cățelușă - cea maro si mai mică, celălalt e băiețel. Cățelușa e în călduri, probabil masculul se ține după ea. Patrocle era maxim cu ținutul lumânării, că el e castrat.

Nu doar pentru asta, dar măcar pentru asta merita si ei ca viața lor în stradă să se oprească și să înceapă cea cu om și casă. Vă rog. Oricare din variante ajută.

P.S. Echipa a ajuns la locul si lângă cățeii de dimineata, Patrocle nu era si acum cu ei. Încă este căutat, cel mai probabil e prin apropiere. Revin cu noutăți când am”, a mai scris Alexandra.

Ulterior, Alexandra a şters această postare, după ce unii oameni au preluat-o, în speranţa că vor reuşi să afle locaţia şi să poată obţine astfel recompensa.

