La lăsarea serii, deja peste 12.000 de pelerini trecuseră pe la Racla cu Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. Iar, la rând, alte câteva mii așteptau în liniște și cu nădejdea că rugăciunile lor vor fi auzite.

"Nu frigul contează, ci contează ceea ce se întâmplă în inima lor. Acolo, dacă este o inimă fierbinte, dacă este o inimă care arde pentru Dumnezeu, frigul poate fi biruit", spune Constantin Sturzu, Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

În prima zi de pelerinaj, timpul de aşteptare a fost de cel mult cinci ore. De altfel, primele zile de pelerinaj, în general, sunt mai puţin aglomerate, iar pe timpul nopţii aşteptarea este şi mai scurtă de una, două ore.

Prima noapte de rugăciune la Sfânta Parascheva

Acest grup din Târgoviște vine pentru prima dată să se închine la cuvioasa din inima Moldovei. "De la ora 16, dar nu am simţit oboseală. Am avut aşa o linişte, un îndemn ceva, nu ştiu", spune o femeie. "Am luat câte un lucru de la nepoata mea, de la fii-mea, de la ginerele, să îi apere Dumnezeu de sănătate şi de rele", povesteşte o alta. "Întotdeauna venim, în fiecare an. Să fiu sănătos, să fim sănătoşi toată familia", adaugă un bărbat.

Pentru a le face așteptarea pe timp de noapte când e rece afară, mai ușoară, pelerinii primesc ceai fierbinte. Ieri a fost prima zi de pelerinaj la Sfânta Parascheva. Unii credincioşi au fost binecuvântaţi şi au venit să îi arate recunoştinţa. Alţii încă se întorc, an de an, să ceară vindecare.

Reporter: De 13 ani veniţi?

Credincioasă: Întruna. Sunt bolnavă şi de cancer şi asta, dar dumnezeu mi-a ajutat si am venit.

Anul acesta, în premieră, credincioşii pot suna şi la telefonul pelerinului. Astăzi, la Iași, lângă Racla cu Moaștele Sfintei Parascheva vor ajunge și Moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon de la Muntele Athos. Cei mai mulţi pelerini sunt așteptaţi în weekend și luni, pe 14 octombrie, în ziua hramului.

