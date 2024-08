Toţi ochii au fost aţintiţi spre cer noaptea trecută. Mii de stele căzătoare au brăzdat cerul şi au creat un spectacol care a tăiat răsuflarea tuturor. Perseidele şi-au atins punctul maxim. "Am văzut două stele căzătoare sau perseide. Se vad ca o fâşie de lumină intr-o fracţiune de secundă", spune un copil. Fotografii au căutat cel mai bun loc pentru a suprinde fenomenul spectaculos. Departe de luminile marilor oraşe, în mijlocul naturii.

Aurora boreală a colorat văzduhul în mii de nuanţe de mov, roz şi verde

"Cred ca este un mod bun de a ma relaxa si de a scăpa de stresul din marile oraşe aglomerate si calde. Cred că este un moment bun să fac şi fotografie astrologică, pentru că până acum nu am avut ocazia să fac acest lucru", a declarat Dian Buretia, fotograf amator. Perseidele sunt particule de praf sau roci de mici dimensiuni care intră în atmosferă cu o viteză de aproximativ 60 de kilometri pe secundă. Aerul cu care intră în contact le fac să ajungă la o temperatură atât de ridicată încât să se aprindă.

Vezi și

"Este rezultatul trecerii Pământului prin acel nor de particule rămase de la descompunerea cometei SHIFT-TULER. Se vede bine si Calea Lactee de aici, ca şi o dâră luminoasă deasupra noastră", a declarat Nelu Rugan, astronom amator. În acelaşi timp, un alt fenomen rar si spectaculos a luminat cerul la noi în ţară. Aurora boreală a colorat văzduhul în mii de nuanţe de mov, roz şi verde. O furtună geomagnetică putrernică a făcut ca spectacolul întâlnit de obicei in ţările nordice să poate fi văzut în mai multe zone din România: din Maramureş pana în Argeş şi din Timiş în Ialomiţa.

"Soarele fiind o stea, are suprafaţă din când în când. Peacă de pe el erupţii solare. Cand intra in atmosfera aerul nostru primeste energie in plus, si o reda sub forma de lumina, pentru ca nu-i place sa ramana cu energia aia in plus si o reda sun forma de lumina cea mai puternică furtună geomagnetică este de nivel 5, acum am avut de nivel patru", a declarat Adrian Şonka, astronom. Aurora boreală a putut dfi admirară si de locuitorii mai multor state americane. Aici, nuanţele de verde au colorat cerul.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu propunerea ca elevii să-şi vadă lucrările de la examenele naţionale Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰