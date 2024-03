Vezi și

În prima zi de primăvară calendaristică, pe pârtiile din Poiana Braşov a rămas puţină zăpadă, şi aceea artificială. Anul trecut, la sfârşit de martie, de exemplu, se schia în condiţii mult mai bune. Acum, pe unele porţiuni turiştii abia pot înainta câţiva metri pe schiuri sau placă. Singurele care mai rezistă sunt cele de la peste 1600 de metri altitudine.

Cosmina Balint, reporter Observator: Suntem pe pârtia Kanzel din Poiana Braşov. Tocmai ce am pornit pe traseu şi deja vedem prima pată de noroi, o să încerc să o ocolesc. Sunt multe porţiuni în care zăpada s-a topit şi este destul de periculos. Trebuie să fim foarte atenţi pentru că se pot întâmpla multe accidente grave. Dacă venim cu viteză este aproape imposibil să evităm petele de pământ şi ne putem accidenta. (...) S-a terminat zăpada şi am dat de noroi. Ne-am blocat. Va trebui să dăm placa jos şi să ocolim zona de noroi. E numai noroi.

Termometrele au înregistrat 12 grade Celsius

Termometrele din Poiana Braşov au înregistrat 12 grade Celsius, o temperatură de trei ori mai mare faţă de normalul perioadei. Turiştii care sperau să se bucure de câteva ture pe schiuri au fost dezamăgiţi.

Turist: Mai bine mergeam la mare, făceam o baie, mergeam la un club, era mai bine. E aiurea un pic, e zăpada grea, e greu să învăţ pe zăpada asta.

Turist: E de plecat la mare, de stat pe şezlong. Le ocolesc (n.r. porţiunile cu noroi) sau mai bine decât să faci plugul te duci drept prin ele, ai daunele mai mici un pic. Mai naşpa dacă pici, dai cu capul într-o piatră şi aia a fost. Mai dăm de muncă şi la salvamont.

Turiştii se expun la riscuri foarte mari

Turiştii se expun la riscuri foarte mari atunci când se aventurează pe astfel de pârtii, spun specialiştii.

Ovidiu Nedelcu, Jandarmeria Montană: Aceasta este zăpada numită de specialişti ortopedică. Schiurile ori placa de snowboard este mult mai greu de controlat, e presiune mare pe genunchi, articulaţii, ligamente şi atunci fiecare trebuie să îşi adapteze viteza în funcţie de nivelul de cunoştinţe. E o zăpadă foarte grea, virajele sunt mult mai greu de luat.

Pârtiile Lupului, Drumul Roşu şi Subteleferic se închid

Tocmai din acest motiv, administratorii pârtiei au decis să închidă de mâine pârtiile Lupului, Drumul Roşu şi Subteleferic din partea inferioară a masivului.

Adrian Biriboiu, administrator pârtie: Tunurile funcţionează numai la temperaturi sub -4 grade, nu am pornit de multă vreme tunurile. Am ţinut pârtiile cu suprafaţă foarte mică şi cu suprafaţă foarte mare de zăpadă pentru a putea menţine câteva trase de coborâre până jos. Zonele periculoase sunt jalonate ori puse bannere de atenţionare.

Vlad Drăghescu, monitor de schi: Au fost peste 10 grade cred că 10 zile la rând şi noaptea abia dacă îngheaţă un pic. Aici în ultima bucată este noroi, e aproape impracticabil.

În Poiana Braşov se schiază numai în partea superioară. Stratul de zăpadă nu depăşeşte nici aici însă 15-20 de centimetri.

