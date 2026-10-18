Doi bărbați din Vâlcea, de 21 și 47 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, după un scandal izbucnit între fosta și actuala iubită a celui mai în vârstă. În timpul intervenției poliției, un agent ar fi fost îmbrâncit și lovit cu pumnul în cap de un adolescent de 17 ani, care acum este cercetat penal.

Polițist din Vâlcea, lovit în cap în timpul unui scandal între fosta și actuala iubită a unui bărbat - captură YouTube / Claudia Stanciu - Se intampla in Valcea

Poliţiştii Secţiei 7 Poliţie Rurală Măldăreşti au fost solicitaţi să intervină, la data de 17 octombrie 2026, în jurul orei 14:00, la un conflict izbucnit între două femei. La faţa locului s-a deplasat un echipaj de poliţie, iar în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că între două femei, actuala şi fosta concubină a unui bărbat în vârstă de 47 de ani, ar fi izbucnit un conflict verbal, fără ca acestea să se agreseze fizic, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vâlcea, scrie News.ro.

Potrivit sursei citate, pe parcursul intervenţiei, bărbatul de 47 de ani ar fi devenit recalcitrant, iar fiul acestuia, în vârstă de 17 ani, l-ar fi îmbrâncit pe unul dintre poliţişti şi l-ar fi lovit cu pumnul în cap.

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Poliţistul nu a necesitat transportul de urgenţă la spital, însă a fost examinat pentru a se stabili ce leziuni a suferit.

"La faţa locului au fost direcţionate mai multe echipaje de poliţie din cadrul Poliţiei Oraşului Horezu şi al secţiilor arondate, precum şi jandarmi, iar situaţia a fost aplanată. Cei doi, în vârstă de 17 şi 47 de ani, au fost conduşi la sediul poliţiei pentru continuarea cercetărilor", au precizat poliţiştii.

Ulterior, IPJ Vâlcea a informat că în scandalul de la Vaideeni sunt cercetate trei persoane, cu vârste de 17, 21 şi 47 de ani, pentru comiterea infracţiunii de ultraj.

Tânărul de 17 ani a fost transportat, în cursul zilei de sâmbătă, la o unitate medicală, întrucât avea dureri de cap.

"În ceea ce îi priveşte pe ceilalţi doi bărbaţi, în vârstă de 21 şi 47 de ani, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu a dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore, aceştia fiind introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea", au precizat poliţiştii.

Cercetările continuă şi faţă de minorul de 17 ani, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul şi pentru a fi dispuse măsurile legale care se impun.