La două luni de la moartea Valentinei, tânăra ucisă și aruncată într-o valiză în râul Olt, un caz aproape identic a fost descoperit într-o localitate din Moldova, la puțin peste 60 de kilometri de granița cu România. Rămășițele unei femei date dispărute de familie au fost descoperite în două valize îngropate pe un câmp. Partenerul femeii a fost filmat în timp ce transporta gențile și a fost reținut.

Totul s-ar fi petrecut la sfârșitul lunii septembrie, din cauza unui conflict între cei doi. Individul în vârstă de 58 de ani ar fi bătut-o cu pumnii, iar femeia și-ar fi pierdut viața din cauza loviturilor.

Pentru a ascunde ce s-a întâmplat, acesta ar fi dezmembrat trupul victimei, i-ar fi pus rămășițele în două valize și le-ar fi transportat cu mașina într-o localitate din raionul Sângerei. Le-ar fi îngropat apoi pe un teren care îi aparținea tot partenerei.

Ce le-ar fi spus criminalul apropiaţilor

În tot acest timp, apropiaților le-ar fi spus că femeia plecase în Turcia să cumpere marfă pentru magazinul pe care îl avea.

Articolul continuă după reclamă

Deși rudele și cunoscuții nu mai reușeau să ia legătura cu ea încă din 27 septembrie, dispariția ei a fost anunțată la poliție abia pe 3 noiembrie.

Apoi au început căutările și miercuri, după săpături în mai multe zone care ridicau semne de întrebare, au fost descoperite și rămășițele femeii de 61 de ani, care au fost trimise pentru expertiza medico-legală.

Tragedia amintește de cazul Valentinei. Pe 22 septembrie era descoperit trupul ei într-o valiză găsită plutind pe râul Olt.