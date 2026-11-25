Oraşul din România în care a fost cel mai frig noaptea trecută: s-au înregistrat minus 8 grade
A nins pe autostrada A4 şi toate porturile din Constanţa au fost închise astăzi din cauza vântului puternic.
Şi Capitala ar putea vedea primii fulgi în acest weekend. Până atunci, e ger cam peste tot. Recapitulăm pe scurt: am avut o noapte cu temperaturi sub zero grade, iar dimineaţa a venit cu un frig şi mai pătrunzător.
Veştile de la meteorologi nu sunt deloc încurajatoare
La Câmpulung Muscel au fost înregistrare minus 8 grade Celsius, iar la staţia Bucureşti Băneasa minus 4. La Voineasa, în judeţul Vâlcea, a nins serios, iar în zona de munte a judeţului Buzău s-a circulat cu dificultate din cauza ninsorii viscolite.
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Iar veştile de la meteorologi nu sunt deloc încurajatoare: temperaturile vor continua să scadă, aşa că pe 1 decembrie vom avea iarnă cu de toate.
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