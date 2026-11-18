Brânza de Horezu a obținut pentru al treilea an consecutiv medalia de aur la World Cheese Awards, una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate brânzeturilor. Sortimentul românesc, produs din lapte de oaie pasteurizat și maturat timp de cel puțin 12 luni, a fost premiat la ediția din 2026, organizată în Spania. În total, brânzeturile din România au câștigat opt medalii: una de aur, patru de argint și trei de bronz.

Brânza fermentată Horezu își confirmă succesul la nivel internațional, după ce a câștigat a treia medalie de aur în trei ani la World Cheese Awards. Produsul din județul Vâlcea a fost singurul sortiment românesc recompensat cu aur la ediția din acest an.

Competiția s-a desfășurat pe 12 noiembrie, la Córdoba, în Spania. Un număr de 5.330 de brânzeturi din 45 de țări au fost înscrise în concurs, iar evaluarea a fost realizată de 270 de jurați din 51 de țări.

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Brânza de Horezu, premiată cu aur pentru al treilea an consecutiv

Medalia de aur a fost acordată sortimentului de brânză fermentată Horezu, realizat din lapte de oaie pasteurizat și maturat minimum 12 luni. Produsul este realizat de compania Five Continent, din județul Vâlcea.

Este a treia distincție de aur consecutivă obținută de brânza de Horezu la World Cheese Awards, după premiile câștigate la edițiile precedente.

Alte șapte brânzeturi românești au primit medalii de argint și bronz

Pe lângă aurul obținut de brânza de Horezu, alte șapte sortimente din România au fost premiate la competiția internațională.

Patru dintre acestea au primit medalii de argint: Gyergyói sajt, maturată șase luni, Gyergyói sajt, maturată 12 luni, Pricske sajt, maturată 12 luni, și Sárig Cheese. Alte trei sortimente au câștigat medalii de bronz: Orodik, maturată șase luni, Flora și Trappista, maturată șase luni.

Distincțiile au fost obținute de cinci producători din România, iar rezultatele confirmă prezența brânzeturilor românești printre produsele premiate la această competiție internațională.