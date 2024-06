Poliţistele şpăgare de la Locală: apartamente de lux, bolizi şi vacanţe exotice, cu salarii de 5.000 de lei fiecare

Marina Roxana Avram este cea pe care procurorii o consideră coordonatoarea şpăgilor de la Poliţia Locală Sector 1. Declaraţia ei de avere sugerează că duce o viaţă simplă, deşi este bănuită că ar fi primit mii de euro bani negri. Nu la fel de modest trăieşte complicea şi colega ei Florentina Iordache. Are trei apartamente de peste 100 de metri pătraţi plus o maşină de lux - şi un salariu sub 5.000 de lei pe lună. Pe reţelele de socializare, cele două poliţiste etalau opulenţa: fotografii din vacanţe exotice şi petreceri în cele mai exclusiviste localuri din Bucureşti.

Şpăgi de zeci de mii de euro la Poliţia Locală Sector 1

În ianuarie 2023 cele două angajate ale poliţiei locale ar fi primit 6.000 de euro de la un om de afaceri. In schimbul banilor, i-ar fi dat asigurări că au influenţă în rândul pooliţiştilor de la secţia 1 şi că îl pot ajuta să scape de un dosar penal în care era cercetat pentru construcţii ilegale.

Cei mai mulţi bani i-ar fi încasat, însă, de pe urma controalelor de formă pe care le făceau.

Reţeaua corupţiei de la Poliţia Locală ar fi fost alimentată de complicitatea administraţiei locale, spun procurorii. Patronii teraselor luau autorizaţii de construire de la Primăria Generală. Avizul de funcţionare venea de la primăria sectorului 1 unde începeau ilegalităţile, conform anchetatorilor: pentru suma corectă, o construcţie de 40 de metri pătraţi putea fi extinsă de cinci ori fără nicio amendă.

Planul după care acţionau poliţiştii

Majoritatea teraselor din zonele de lux ale Capitalei funcţionează fie fără autorizaţie, fie s-au extins ilegal, spun procurorii. Rolul angajaţilor de la Poliţia Locală era exact acela de a verifica şi sancţiona. În realitate, închideau ochii şi deschideau buzunarele. Din 2023 şi până acum cei trei suspecţi au încasat din şpăgi 19 mii de euro.

Complicele celor două poliţiste le-ar fi fost chiar şeful lor, Dragoş Voinea, care conduce compartimentul Controlul Activități Comerciale din Poliţia Locală a sectorului 1. Procurorii i-au percheziţionat şi lui vila impunătoare. Toţi trei ar putea fi condamnaţi la 10 ani de închisoare, după ce şefa compartimentului Juridic i-a denunţat.

