E agitaţie în bucătăria de pe strada Latină, numărul 6. Chef Ştefan Popescu are cele mai potrivite ajutoare pentru a pregăti cake pops. Copiii sunt ochi şi urechi. Arta gătitului se învaţă în joacă de la juratul Chefi la Cuţite. Când era de vârsta micilor bucătari, Ştefan Popescu stătea lângă bunica pentru a deprinde secretele gustului. Nu îndrăznea să viseze că va ajunge unul dintre cei mai apreciaţi chefi din România.

Ştefan Popescu, jurat Chefi la Cuţite: Nu credeam că o să mă fac bucătar. În niciun caz. Nu ştii ce-ţi rezervă viitorul. Nici eu n-am ştiut până la 20 de ani. Dar a fost cu noroc şi cu şansă.

De la pompier la chef de succes

A fost pompier, a muncit în afara ţării şi a încercat mai multe meserii până şi-a găsit calea. După ani întregi de cursuri de specializare şi după muncă asiduă într-o mulţime de bucătării din ţară şi din străinătate, a ajuns unde şi-a dorit. De-a lungul timpului, a gătit pentru oameni celebri cum ar fi secretarul general al NATO sau François Hollande.

Ştefan Popescu, jurat Chefi la Cuţite: Eu sunt un exemplu că se poate reuşi la orice vârstă. Dacă îţi doreşti cu adevărat şi ai pasiune!

Noua misiune: să dea mai departe măiestria lui

Iar acum jurizează cel mai tare cooking show din România. Chefi la cuţite. Spune că are o nouă misiune: să descopere visătorii într-un domeniu extrem de competitiv şi să dea mai departe din măiestria lui.

Ştefan Popescu, jurat Chefi la Cuţite: Am predat chiar în hotel unde lucram. Veneau cursanţii. Şi de acolo, încet încet am văzut că îmi place. Am venit la şcoală. De vreo 6-7 ani am început cu copiii. La fel am văzut că îmi place cu copiii să fac. Chiar dacă, câteodată, cu copiii este provocator. Da' mie îmi place!

Copiii au şansa de a prinde gustul meseriei

Copiii au şansa de a prinde gustul unei meserii alături de unul din cei mai buni chefi din ţară.

Antonia: Este super tare, super distractiv. Recomand! Este ca o mică terapie pentru mine gătitul. Şi făcut prăjituri. Îmi place foarte mult.

Sebastian: A fost minunat. Chiar mi-a plăcut, aş mai face o dată.

Mâine, Chefi la Cuţite vine cu specialitatea casei: battle-urile între echipe. ce rol va avea chef Ştefan Popescu, vedeţi de la 20 şi 30 de minute, după Observator.

