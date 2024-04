Întunericul portocaliu a ajuns în România! O furtună de nisip din Sahara a umplut de praf portocaliu-roşcat jumătate de ţară . Dis-de-dimineaţă a redus lumina soarelui, vizibilitatea, şi a adus riscuri pentru sănătate. A fost cel mai mare val de praf saharian din ultimii şase ani. Acelaşi nor a coborât şi peste Grecia.

Norul de nisip a fost adus la sol de ploile de peste noapte. Stratul de pulbere a acoperit case şi maşini în sudul şi estul ţării. Când s-au trezit, oamenii au descoperit că sunt înconjuraţi de un peisaj straniu.

Bianca Iacob, reporter Observator: Aşa se vede prin geamul unei maşini după ce praful saharian a acoperit ca o pătură nu doar geamurile şi parbrizul, ci întreaga maşină. Aşa că mulţi şoferi, nu doar din Bucureşti, au preferat să-şi lase dimineaţă maşinile în parcare şi să meargă spre serviciu un un alt mijloc de transport.

Bărbat: Când m-am trezit de dimineaţă şi am văzut ce e pe ea, nu mi-a venit să cred.

Clara Mihociu, reporter Observator: Din grabă, la primele ore ale dimineţii, şoferii au încercat să-şi cureţe singuri maşinile, însă nu au avut succes. De altfel, specialiştii spun că nici nu este recomandat să facem singuri acest lucru în momentul în care vorbim de o cantitate mare de praf saharian, ca în acest caz, care s-a aşternut pe autoturism, pentru că cel mai probabil se va zgâria când îl vom curăţa.

Particulele de praf purtate de vânt, surprinse de camere

Camerele de supraveghere au surprins particulele de praf purtate de vânt, care semănau cu o ninsoare.

Adrian Obreja, reporter Observator: Pe maşinile de culoare închisă se vede cel mai mult praful saharian. Sunt atât de murdare încât lasă impresia că au fost abandonate aici de foarte mult timp.

Spălătoriile au fost pline. În multe locuri, şoferii au avut de aşteptat şi o oră, aşa că unii au renunţat.

Şofer: Nu ai loc unde să-ţi speli maşina. Lumea aşteaptă pentru că sunt foarte, foarte murdare.

Al doilea val de praf care acoperă România într-o lună

Este al doilea val de praf saharian care acoperă România în mai puţin de o lună. Episodul de astăzi a fost mult mai vizibil din cauza ploii, care a adus pulberea pe sol, unde a acoperit tot. Între timp, norul de nisip, venit din nordul Africii, a ajuns în Rusia.

Şofer: Ia uite, incredibil! Cât praf, cât praf.

Şofer: Am spălat-o aseară, înainte să mă duc acasă, zic să o am curată dimineaţă. Uitaţi-vă cum am găsit-o.

Praful adus de furtuna sahariană a adus necazuri şi proprietarilor de restaurante şi cafenele.

Cristina Filip, reporter Observator: Angajaţii teraselor din Centru Vechi al Capitalei au avut, cu siguranţă, mult de muncă în această dimineaţă. Mesele şi scaunele care au rămas afară pe timpul nopţii sunt acoperite de un strat consistent de praf.

Nisipul din Africa a ajuns şi pe Vârful Omul, unde zăpada de pe Vârful Omul a prins o tentă roşiatică. Cel mai bine, norul de praf s-a putut vedea din avion.

Ceaţa portocalie a acoperit mai multe regiuni ale Greciei

Ceaţa portocalie a acoperit mai multe regiuni ale Greciei, inclusiv insula Creta. Cerul a căpătat o culoare nefirească, iar peisajul le-a adus aminte multora de imaginile din filmul Dune. Atena a fost îngropată în nisip - cel mai grav episod din ultimii şase ani. Meterologii au avertizat că dacă va ploua am putea asista la averse de noroi.

Adrian Bîlbă, doctor în ştiinţe: Marea mediterană nu mai ţine un tampon. Obişnuia să ţină un tampon să dezlege cumva climatic Europa de nordul Africii. Ei bine, s-a încălzit şi se comportă ca un continent şi din acest motiv ne aflăm într-o influenţă mult mai largă. Ne globalizăm şi climatologic.

Expunerea îndelungată şi inhalarea nisipului fin ne poate dăuna sănătăţii.

Beatrice Mahler, medic pneumolog: Persoanele care se cunosc cu boli respiratorii au risc de acutizare în momentul în care se expun la un aer care e încărcat de particule. Toate substanţele, care sunt substanţe chimice, care se regăsesc în acest praf saharian produc la nivelul aparatului respirator o iritaţie.

Praful saharian aduce un plus pentru agricultură

Praful saharian aduce un plus, însă, pentru agricultură.

Roxana Bojariu, climatolog ANM: Adăugarea aceasta de microelemente, fier, fosfor, înseamnă o creştere a fertilităţii solului.

Climatologii spun că încălzirea globală ne va forţa să plantăm mai mult toamna decât primăvara şi să ne folosim de apa din timpul iernii, în timp ce vara vom avea climă tropicală şi multe furtuni cu praf saharian.

