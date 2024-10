Primii în bănci au fost, ca de obicei, bobocii pentru care prima zi de facultate este sinonimă cu un vis împlinit. "M-am pregătit şi am şi intrat. Acum aştept cursurile. E primul an, sunt dezorientată total, dar, sigur, după prima săptămână o să mă obişnuiesc", spune o studentă. Printre studenţi şi-a făcut apariţia şi Pepper, robotul universităţii. La Suceava, începutul noului an a venit şi cu o noutate la Universitatea Ştefan cel Mare. O nouă specializare, medicină, a atras aici tineri dornici să urmeze o carieră de doctor. Elisa este studentă în anul întâi, a fost prima pe listă la admitere şi visează deja la viitorul ei.

470.000 de studenţi de la facultăţile de stat şi private din România, au început, oficial, cursurile

"Mi-am dorit toată viaţa! Mereu mi-u plăcut spitalele. Vreau să am de a face cu pacientul, să pot să pun mâna, să-l ajut", spune Elisa. "Este o noutate, nu neapărat doar la nivel local sau regional, ci este la nivel naţional. Am intrat în rândul instituţiilor de învăţământ superior care are acest program de 6 ani", a declarat Andrei Lobiuc, prodecan. Şi la Cluj, începutul facultăţii a fost plin de emoţii. Aici vor învăţa în noul an aproape 100.000 de studenţi. Au fost atraşi de renumele centrului universitar, considerat în ultimii ani cel mai bun din ţară.

Printre ei şi Alex, din Bacău. Deşi ar fi putut să aleagă Iaşiul, care este mai aproape de casă sau Capitala, la recomandarea prietenilor a ales Cluj. Este boboc la psihologie şi dornic să înveţe, dar şi să-şi facă prieteni. "Am câteva emoţii, aştept să mi cunosc cât mai mulţi colegi, să-mi fac cât mai multe prietenii", spune Alex. La Universitatea Babeș-Bolyai, cea mai mare din ţară, 55.000 de tineri au început luni, 30 septembrie, noul an universitar. Numai la admiterea din acest an au fost acceptaţi 16.800 de studenţi, la nivel de licenţă şi master, şi 400 de doctoranzi. În total, 470.000 de studenţi de la facultăţile de stat şi private din România, au început, oficial, cursurile

