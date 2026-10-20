Preot, acuzat că viola minore la centrul social înfiinţat chiar de el

Un preot din judeţul Vaslui a fost arestat sub acuzaţia că ar fi violat trei ani la rând o copilă care avea 15 ani la începutul abuzurilor. Lista victimelor ar putea fi mult mai lungă, însă, şi ar include încă o copilă de 13 ani. Abuzurile sexuale ar fi avut loc în centrul social înfiinţat de preot pentru copii sărmani.

"Trec printr-o perioadă mai dificilă", aşa a încheiat predica săptămâna trecută preotul din Parpanița-Vaslui. Era ziua lui, iar enoriaşii îi făcuseră o surpriză - îi aduseseră un tort cadou. A fost ultima oară când l-au văzut.

"A zis că de pe 18 intră în concediu şi o să vină altcineva să-l înlocuiască. Într-adevăr pe 18, duminică a fost alt preot la slujbă. Atât a zis că s-ar putea să plece la un prieten în Germania", a spus o angajată a bisericii.

Câteva zile mai târziu, preotul era arestat pentru viol. Supranumit „îngerul copiilor sărmani“, este acuzat că ar fi abuzat sexual o elevă.

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Surse din anchetă spun că violurile ar fi avut loc chiar în cadrul centrului social deschis de către preot în apropierea bisericii. Minorii veneau ca să-i ajute la teme şi pentru a primi o masa caldă.

Poliţiştii au primit o reclamaţie de la familia unei copile fete de 13 ani, care s-a plâns că preotul a îmbătat-o şi a atins-o în zonele intime. În timpul anchetei, au mai descoperit o victimă - o adolescentă cu care parohul ar fi început o relaţie nepermisă când fata avea 15 ani. Asistentul maternal care o avea în grijă a trimis-o la un centru de plasament după ce observase că preotul o tot chema la centrul social.

"Am auzit că venea înapoi şi nu avea voie să vină aici. Venea aici la casa parohială. Spune-mi şi mie ce cauţi aici dacă era la centru, o dădusem la centru", a spus asistentul maternal.

"Nu mai are dreptul să oficieze nicio slujbă bisericească. În funcție de evoluția anchetei penale, se vor aplica și alte măsuri canonice", a transmis Cosmin Gubernat, purtător de cuvând Episcopia Huşilor.