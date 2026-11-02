Un preot din Olt a fost ridicat de poliţişti chiar în timpul slujbei după ce ar fi făcut propuneri șocante unor fete de 13 ani. Anchetatorii spun că le cerea poze dezbrăcate şi le trimitea mesaje obscene. Anchetatorii au descoperit mai multe mesaje, inclusiv cele în care preotul le spunea fetelor să să ascundă totul de părinți. Individul de 45 de ani şi-a dat demisia şi este cercetat acum pentru corupere sexuală de minori.

Cu dovezile în faţă, preotul paroh de la biserica satului Găneasa din Olt a pozat în victimă. Doar că procurorii au pus mâna pe mesejle dintre el si copilele de 13-14 ani. Fetele erau abordate pe Whatsapp. După ce bărbatul le câştiga încrederea, discuţiile luau o turnură sexuală. Preotul le cerea poze explicite şi le sfătuia să nu le spună nimic părinţilor.

Preot: Tu ştii că eu m-am îndrăgostit de ține, dar trebuie să păstrăm secret. Și nu-i spui mamei tale. Mama ta ne poate distruge relația. Mai bine vorbim în secret, ne iubim în secret și totul va fi bine.

Minora: Am 13 ani. Lasă-mă în pace.

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Preot: Lasă că crești tu. Noi suntem doar prieteni. Trebuie să ne cunoaștem.

Chiar şi când se lovea de un refuz, preotul continua să facă să-şi manipuleze victimele, în faţa cărora se dădea drept un tânăr de 25 de ani. În realitate, are 45 de ani.

Preot: Vezi că mă cunosc mulţi colegi de-ai tăi. Spun de mine că sunt pedofil. Nu e adevărat, eu nu forţez lucrurile. Numai dacă şi tu vrei. Eu de mult caut o fată bună care să nu mă înşele, dar nu am găsit. Sper ca tu să fii altfel.

Bărbatul a fost identificat de polițiști chiar în timp ce oficia slujba de duminică, în această biserică. Polițiștii i-au prezentat înregistrări și capturi de ecran ale presupuselor conversații, după care acesta a fost condus la audieri. Nici oamenii din sat, nici enoriaşii care au văzut momentul în care preotul a fost ridicat de poliţişti nu cred în acuzaţiile procurorilor.

Dinu Mariana, femeie care lucrează la biserica: Ce face dumnealui în afara programului nu ştiu, dar la biserică e foarte... e un om nemaipomenit, merge prin tot satul spovedeşte slujeşte acasă peste tot, la biserică slujba şi-o ţine cum trebuie.

"E foarte rău să faci aşa ceva. Ori te însori ori te duci la una ca tine de vârsta ta dacă vrei să faci păcate".

"Când a venit aici, din vedere mi se părea bun, dar eu ştiu?", spun localnicii.

Episcopia Slatinei a transmis, printr-un comunicat, că preotul şi-a dat demisia. Individul este cercetat pentru coruperea sexuală a minorilor.