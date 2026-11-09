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Video Premieră pentru BOR: Un chinez a devenit preot. Unde va sluji Dionisie Kenan Wang

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Editor Laura Ilioiu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 09.11.2026, 14:16 | Modificat la 09.11.2026, 14:16

Premiera în lumea ortodoxă din România: un chinez a fost făcut preot la Cluj. Este primul preot ortodox de origine chineză de la noi din țară. Noul preot s-a născut în China, a crescut în Brazilia și a terminat teologia aici, la București.

Preotul de origine chineză va sluji în Cluj, în Apahida.

Este vorba despre Dionisie Kenan Wang, primul chinez care a primit în România harul preoției ortodoxe.

Acesta are și o poveste interesantă: s-a născut în China, a crescut în Brazilia, iar mai târziu a venit în România pentru a studia istoria și teologia la Universitatea din București. El singur și-a ales credința ortodoxă, după un drum lung de căutare și cunoaștere.

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Mai mult decât atât, acesta s-a căsătorit cu o româncă, iar în cadrul Bisericii Ortodoxe va sluji atât în limba română, cât și în limba engleză.

Fostul purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu, susține că acest eveniment este unul excepțional și chiar o premieră pentru Biserica Ortodoxă din România.

Laura Ilioiu
Laura Ilioiu

Reporter corespondent pentru Gorj la Observator Antena 1. Un an de experienţă în jurnalism de actualitate şi reportaje de teren.

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