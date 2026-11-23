Situaţie neobişnuită într-un sat din judeţul Vaslui. Sătui să aştepte preotul, mai mulţi localnici au decis să deschidă singuri biserica şi să citească rugăciuni, după ce duminică nu s-a ţinut slujba. Oamenii sunt nemulţumiţi că, în urma unei reorganizări a parohiilor, un singur preot trebuie să se ocupe de cinci sate. Se tem că vor mai putea participa la Sfânta Liturghie doar o dată pe lună sau chiar mai rar.

Locuitorii din satul Podul Oprii, fără preot la slujba de duminică - vremeanoua.ro | Facebook

Totul s-a întâmplat duminică, pe 22 noiembrie, în satul Podu Oprii, din comuna Buneşti-Avereşti. Cum nu primiseră confirmarea că preotul va ajunge în sat pentru slujba, mai mulţi credincioşi au mers la biserică şi au decis să se roage împreună.

Clopotarul a tras clopotele, iar o femeie din comunitate a citit un fragment din Paraclisul Maicii Domnului. Localnicii spun că nu au încercat să ţină locul preotului şi nici să oficieze Sfânta Liturghie, ci doar să păstreze obiceiul de a se întâlni duminică la biserica din sat.

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Un singur preot pentru cinci sate din Vaslui

Nemulţumirile au apărut după ce Episcopia Huşilor a decis reorganizarea parohiilor din zonă. În urma schimbărilor, un singur preot a fost repartizat pentru cinci sate: Valea Seacă, Bobeşti, Plopi, Tăbălăieşti şi Podu Oprii.

Oamenii se tem că noua organizare va face ca Sfânta Liturghie să fie ţinută în satul lor doar o dată la patru sau chiar cinci săptămâni.

Situaţia este cu atât mai dificilă pentru localnicii în vârstă, care nu se pot deplasa în satele învecinate pentru a participa la slujbele religioase. Din acest motiv, credincioşii cer ca preotul să ajungă mai des în comunitatea lor şi spun că nu vor să treacă săptămâni întregi fără să se poată ruga împreună.

Localnicii au investit bani în biserică şi se tem că aceasta va rămâne închisă

Oamenii spun că au contribuit din propriile buzunare la întreţinerea bisericii din sat. În prezent, în lăcaşul de cult se fac lucrări pentru montarea gresiei, tot cu sprijinul localnicilor.

Aceştia sunt îngrijoraţi că eforturile şi banii investiţi îşi vor pierde rostul dacă biserica va rămâne închisă mai multe săptămâni la rând.

În ciuda situaţiei, credincioşii din Podu Oprii sunt hotărâţi să continue să se întâlnească în biserică în fiecare duminică, chiar şi atunci când preotul nu poate ajunge în sat. Localnicii spun că nu intenţionează să ţină o slujbă propriu-zisă, ci să citească rugăciuni şi să se închine împreună până se rezolvă problema lor.